美豬百分百查驗？時力爆料只有4%　衛福部杯葛不派人說明

時代力量指出，在黨團持續爆料民眾關切的美豬問題後，衛福部長陳時中和政府相關單位已連續4次採取「不出席、不說明、不理會」的方式，不再出席時力黨團的記者會，此舉規避國會監督，也不願對民眾釋疑。
黨團幹事長王婉諭表示，衛福部最近聲稱，會對美豬、美牛採用最嚴謹，亦即 100% 的逐批查驗，但她比對發現，衛福部在 2016 年的〈食品安全政策白皮書〉中曾坦承，「現有人力無法負擔逐年上升的查驗能量」，且近3年邊境查驗的人力都沒有增加，只有 81 人，而「肉品及相關產品」的檢驗率只有 4% 左右，未來如果擴大進口美豬、美牛，如何兌現100% 查驗率的支票？
王婉諭還發現過往「肉品及其加工品」的查驗，一年查驗不到 2,000 家次，且約有四分之一的家次不符規定，被勒令限期改善。時代力量還發現，各縣市的管理人力不增反減，從 2019 年的 715 人，減少到今年的 684 人，且還擴大他們的工作範圍，還必須負責其他藥品、化妝品等管理業務。
王婉諭說，如果再加上中央正式的稽查人力，總共也只有 767 人，平均一人要服務近 3 萬名民眾，如何填補龐大人力，達成100% 查驗率，衛福部應該清楚說明才對。
副總召陳椒華指出，參考美國農業部( USDA) 的肉品有機標示，也有「無萊克多巴胺」的要求，只有「未使用萊克多巴胺」的肉品，才有機會使用 USDA ORGANIC 的標章，且在標章中也會看到「萊克多巴胺被許多國家禁止」的文字。
陳椒華說，既然如此，政府主管機關應比照，嚴加區隔「有無使用萊克多巴胺」產品與標示，讓人民有充分資訊可以做出選擇，她也呼籲衛福部和農委會，做好邊境管制和數量統計工作，以利後續追蹤。