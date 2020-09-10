丁允恭劈腿逼墮胎！前老闆批「大出風頭」：栽在自己手裡

沈富雄發文指出，自己一共當了4任12年立委，前後約有160名助理經過他門下，他們大都品學兼優，當助理只是過客，平均不出一年，或出國深造，或通過高考，走律師、司法官之路，他們都低調沉穏，不求聞達，即便後來有人官達行政院長辦公室主任，大名亦少在報端出現。
不過，沈富雄話鋒一轉隨即表示，有3個例外，那就是潘恆旭、丁復華與丁允恭，「這三位最近都大出風頭，不過媒體都沒有提及他們曾是我的助理，他們在職時間更短，除了丁復華外，其餘兩位大都只有兩三周，位子沒有坐熱，即默默離去，甚至不辭而別。或許，他們都胸懷大志，慕名而來，但不旋踵，即發覺志趣不合，水土不服而去。」
文末，沈富雄更直言「古人說『良禽擇木而棲』，是我非良材，還是這些人非良禽？奧妙之處頗堪玩味，潘恆旭褒貶未定，丁復華與丁允恭則分別栽在自己手裡，一為利、一為色，道理至為淺顯，問題是他們在我這裡難以自處，在別處卻一路順風終至翻船，不同之處在助理還是在老闆？」
而對於丁允恭的桃色風暴，行政院長蘇貞昌受訪時則說，丁允恭是個很有才華的年輕人，他很珍惜丁允恭的才能與努力，認為丁允恭因個人私領域的事情，影響政府或機關，也已經為此負責辭職了，「我是覺得好可惜，年輕人有些行為也許也要多警惕」。（編輯：許苡晴）