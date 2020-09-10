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丁允恭劈腿逼墮胎！前老闆批「大出風頭」：栽在自己手裡

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-10 14:32:00

▲丁允恭9日遭前女友指控，在任職高雄市政府新聞局長期間，利用上班時間在局長室與其發生性關係，甚至還劈腿、強逼她墮胎3次，對此，前老闆沈富雄批「大出風頭」，認為他是「栽在自己手裡」。（合成圖／翻攝自丁允恭與沈富雄臉書）
▲丁允恭9日遭前女友指控，在任職高雄市政府新聞局長期間，利用上班時間在局長室與其發生性關係，甚至還劈腿、強逼她墮胎3次，對此，前老闆沈富雄批「大出風頭」，認為他是「栽在自己手裡」。（合成圖／翻攝自丁允恭與沈富雄臉書）
前總統府發言人丁允恭昨（9）日遭前女友爆料，指控他在任職高雄市政府新聞局長期間，利用上班時間在局長室與其發生性關係，甚至還劈腿、強逼她墮胎3次，醜聞一出，引發各界譁然，丁允恭也火速請辭發言人一職，獲得允准。而其實丁允恭曾擔任過前立委沈富雄的助理，對此，身為前老闆的沈富雄也在臉書發表看法，他表示，自己前後約有160名助理，他們大都品學兼優，當助理只是過客，他們都低調沉穏，即便後來有人官達行政院長辦公室主任，大名亦少在報端出現，但最近有3個例外，分別是潘恆旭、丁復華和丁允恭，「這三位最近都大出風頭」。

沈富雄發文指出，自己一共當了4任12年立委，前後約有160名助理經過他門下，他們大都品學兼優，當助理只是過客，平均不出一年，或出國深造，或通過高考，走律師、司法官之路，他們都低調沉穏，不求聞達，即便後來有人官達行政院長辦公室主任，大名亦少在報端出現。

不過，沈富雄話鋒一轉隨即表示，有3個例外，那就是潘恆旭、丁復華與丁允恭，「這三位最近都大出風頭，不過媒體都沒有提及他們曾是我的助理，他們在職時間更短，除了丁復華外，其餘兩位大都只有兩三周，位子沒有坐熱，即默默離去，甚至不辭而別。或許，他們都胸懷大志，慕名而來，但不旋踵，即發覺志趣不合，水土不服而去。」

▲民進黨立委邱志偉等人提案發假新聞，對此，行政院副發言人丁允恭
前總統府發言人丁允恭遭前女友爆料，不僅劈腿，甚至還逼她墮胎3次。（圖／取自丁允恭臉書）

文末，沈富雄更直言「古人說『良禽擇木而棲』，是我非良材，還是這些人非良禽？奧妙之處頗堪玩味，潘恆旭褒貶未定，丁復華與丁允恭則分別栽在自己手裡，一為利、一為色，道理至為淺顯，問題是他們在我這裡難以自處，在別處卻一路順風終至翻船，不同之處在助理還是在老闆？」

而對於丁允恭的桃色風暴，行政院長蘇貞昌受訪時則說，丁允恭是個很有才華的年輕人，他很珍惜丁允恭的才能與努力，認為丁允恭因個人私領域的事情，影響政府或機關，也已經為此負責辭職了，「我是覺得好可惜，年輕人有些行為也許也要多警惕」。（編輯：許苡晴）

▲對於丁允恭的桃色風暴，沈富雄在臉書發表看法。（圖／翻攝自沈富雄臉書）
▲對於丁允恭的桃色風暴，沈富雄在臉書發表看法。（圖／翻攝自沈富雄臉書）

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丁允恭 劈腿 逼墮胎 沈富雄 大出風頭

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