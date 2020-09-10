共機連2日闖防空識別區　國防部痛批：別再當麻煩製造者

國防部記者會上公布共軍於我西南防空識別區演訓活動示意圖，情次室次長楊靜瑟少將表示，共軍闖入我防空識別區機型包括殲10、蘇30（Su-30）與運8反潛機。楊靜瑟回應媒體提問表示，共軍不放棄武力犯台，不斷透過演訓壓縮我活動空間，應該就是中共主要目的，研判這次共軍演訓與美軍在南海的活動無關。
媒體詢問共軍屢闖防空識別區是挑釁嗎？國防部作計次室次長葉國煇少將表示，「當然是挑釁」，但是國軍各項應變作會避免擦槍走火。葉國煇強調，去空軍各基地視察，擔負戰備任務的官兵都是士氣高昂。
國防部軍政副部長張哲平表示，這兩天，中共解放軍連續2天進入我西南海空域演訓、騷擾，這些軍事行動，已經對我空防造成嚴重的影響，也對區域的和平穩定形成威脅，而且這些軍事行動的位置，就在國際航線上，對國際飛航安全也會造成影響。我們呼籲北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，「不要再當麻煩的製造者」，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻。國防部也向國人報告，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能夠即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。
張哲平最後強調，絕對不要低估國軍守護家園的決心，也不要忽視台灣人民確保自由民主的堅定意志；國軍絕對有信心、也有能力，與國人共同捍衛國家安全。
一位不具名的國防部官員會後補充表示，9日共軍演訓實際投入架次30餘架次，進入我西南海域21架次，海上約7艘次，10日也是差不多數量的兵力投入，影響我空防安全、壓縮我海空域活動空間，我方派出優勢兵力應對。不過，官員也強調，絕對沒有召回飛行員於東沙島遭到包圍的情況發生。
官員指出，共軍做海空聯合演訓，我方都一直避免擦槍走火，不過這些善意並未獲得正面回應，但是國軍不會讓對方達到目的，也不會讓對方更靠近一步。該名官員指出，過往一直有類似經驗，但是進入次數不多，這次是停留時間長、規模大，而且低中高空層都有演訓，但是沒有火箭軍與登陸部隊參加操演，由於聯合操演地點靠近在我西南海域，這就是文攻武嚇，非常不友善。