傳美國次卿下周訪台　藍委：先說帶什麼大禮給台灣

次卿克拉奇，在美國外交體系(國務院)中，地位僅次於國務卿、國務副卿，在6位國務次卿中，他主掌經濟發展、能源環境的事務，管轄經濟及商業事務局、能源資源局、科技顧問辦公室。
僅八月、九月短短兩個月的時間，接連兩位美國高官訪台，但八月美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）訪台，月底蔡英文無預警宣布在明年開放瘦肉精美豬進口，這次次卿訪台，有輿論擔憂「這次又要開放什麼？」
陳玉珍表示台灣人當然歡迎美國高官來台，但他注意到蔡英文開放瘦肉精美豬進口後，美國政界官員都有對台灣表示友好，唯獨美國貿易代表保持沉默，「蔡總統號稱台美關係史上最好，次卿來台前也要先表示善意吧，至少說他準備了什麼大禮，不管是簽FTA、或貿易上的示好。」
陳玉珍認為，現在美國大選，追求連任的川普選情危急，狂打抗中牌、台灣牌，現在是「美國更需要台灣」，「兩大國對抗，我們的角色很重要，是我們要看『美國你能給我們什麼』，不是我們一直去買武器，現在國內經濟也不好，我們幫他們顧太平洋門戶，現在還餵我們吃毒美豬。」
對於克拉奇來台，民進黨團幹事長鄭運鵬表示台美關係持續進步，一定會以上回招待阿薩爾的規格來迎接克拉奇，「台灣旅行法實施以後，不管台灣官員訪美、或美國官員訪台，都看到雙邊持續進步，國務院一定也看到這個趨勢，這次次卿來台，表示他認為台灣是可信任的，希望他最快時間來。」