共軍連日闖防空識別區　專家：國軍可軍演宣示行動自由

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，避免擦搶走火最根本當然是兩岸高層建立「意外防護機制」，但這不是國防部高層所能做決定；防空識別區畢竟是國際空域，所以我們現在能做當然是避免擦搶走火，軍方除了驅離共機外，也可能必須偶爾進行操演，以營造我方沒有退出防空識別區態勢，藉此表示軍方沒有承認現在共軍所控制的狀態，我方還是有行動自由。
揭仲表示，雖然主要目的是避免短兵相接，但是當中共沒有操演時，國軍可以在控制空域實施操演，以宣示國軍存在，避免1999年時前總統李登輝發表「兩國論」後，空軍活動範圍被迫撤離海峽中線以西的類似情況再發生。揭仲認為，國防部也要開始思考中共利用其他手段擾台的可能性，包括動用海上民兵包圍外離島等，國軍應該研擬不損及國家利益、避免升高衝突的相關應處作為。
揭仲認為，中國大陸近期頻繁在台海的軍事操演，應該是對美台軍事交流提升、美軍在中國大陸周邊偵察態勢所作的回應，中共高層必須對美國施壓做出適度的回應，以避免被指控說是軟弱。
針對美國國務次卿克拉奇將訪台，中方是否會採取激烈動作？揭仲認為，中共必然會做出部分回應，但是未必會將恫嚇動作拉高許多，因為克拉奇是主管經貿，而非主管安全事務，如果是派主管亞太安全事務的次卿訪台，那就是衝撞紅線。
揭仲指出，美國川普總統還是在模糊地帶衝撞，中方也知道這狀況，所以會採取模糊方式因應，不能一下子把態勢拉太高，以保留日後升級態勢空間，如果像1995~1996年台海飛彈危機時一次把情勢拉太高，中國大陸就只剩下動武一個選項，反而剝奪日後彈性運作的空間。