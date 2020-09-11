共軍連日闖防空識別區　專家：國軍可軍演宣示行動自由

共軍在台灣海峽西南端實施聯合軍演，共機更連續兩日多架次侵入我西南防空識別區，軍演距離台灣西部最近僅166公里，引發國人關注。對此，專家認為國軍可做小規模軍演回應，以強調國軍沒有退出防空識別區。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，避免擦搶走火最根本當然是兩岸高層建立「意外防護機制」，但這不是國防部高層所能做決定；防空識別區畢竟是國際空域，所以我們現在能做當然是避免擦搶走火，軍方除了驅離共機外，也可能必須偶爾進行操演，以營造我方沒有退出防空識別區態勢，藉此表示軍方沒有承認現在共軍所控制的狀態，我方還是有行動自由。

揭仲表示，雖然主要目的是避免短兵相接，但是當中共沒有操演時，國軍可以在控制空域實施操演，以宣示國軍存在，避免1999年時前總統李登輝發表「兩國論」後，空軍活動範圍被迫撤離海峽中線以西的類似情況再發生。揭仲認為，國防部也要開始思考中共利用其他手段擾台的可能性，包括動用海上民兵包圍外離島等，國軍應該研擬不損及國家利益、避免升高衝突的相關應處作為。

揭仲認為，中國大陸近期頻繁在台海的軍事操演，應該是對美台軍事交流提升、美軍在中國大陸周邊偵察態勢所作的回應，中共高層必須對美國施壓做出適度的回應，以避免被指控說是軟弱。

揭仲認為，中共必然會做出部分回應，但是未必會將恫嚇動作拉高許多，因為

揭仲指出，