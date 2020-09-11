共機擾台　鄭運鵬嗆：小屁孩丟石頭的動作還是少做為妙

鄭運鵬指出，中國解放軍在這段時間以來，因為疫情的關係，加上國際的緊張，他們一直擾台挑釁，這個在國際上看得非常清楚，過去可能他們認為會對台灣製造恐懼感，或讓國際覺得不想惹麻煩，可是在這幾個月看得出來，他們這樣挑釁的動作是讓國人不但不恐懼，而且對中國的排斥心更高。
鄭運鵬也說，現在各國不但不會像過去一樣怕介入、怕生事，反而更支持台灣，這個趨勢是很顯然的。
鄭運鵬表示，這就像北風跟太陽的比喻，中國現在北風在吹，冷到的是中國自己，所以這些軍事上的動作，國際不會認為解放軍現在特別強、特別厲害，反而是讓國際一致來抵制中國，一致來譴責。
另外對於，中共黨媒央視報導前立法院長王金平參加海峽論壇是「求和」，鄭運鵬說，中國官媒所寫的這種求和內容耐人尋味，算命的朋友在講，一般算命問什麼、寫什麼，就是在求什麼，「所以這是中國在示弱」。
鄭運鵬指出，王金平也不可能代表蔡英文總統或中華民國政府，所以那個求和既然是中國官媒寫出來的，就是他們自己認為對台灣的威脅，已經挑釁到國際社會國際，對國際關係、兩岸關係都有不利的發展。
鄭運鵬表示，希望王金平和國民黨所帶隊的團，不要影響到國際對兩岸關係的誤判。很多分析認為這次的海峽論壇，不是只有兩岸的關係，是國際都在觀察，中國目前在國際的處境非常困難，自己作繭自缚，做到不止台灣反彈，香港反感，國際上對中國也都存在著很大的戒心，所以國民黨與王金平這團，會被中國拿去做國際上的樣板，希望他們注意不要被拿來誤導國際視聽。