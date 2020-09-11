丁允恭醜聞現在才爆發？鍾沛君抖出「內幕」：早該刊出了

鍾沛君於昨日在臉書上發文，表示去職的總統府發言人丁允恭有多渣、憑什麼渣，是這兩天以來全台最熱的話題，「政治人物到底都和記者怎樣互動，這兩天媒體問我、親友也問我。」針對此次醜聞，鍾沛君就提出疑問，「丁允恭的渣男風暴，我好奇應該要為權勢不對等而受害女性發聲的去了哪裡，我更遺憾他們的沉默，讓這件事被有心人帶往各打五十大板、願打願挨的風向去了。不該是這樣的。」
此外，鍾沛君亦提出個人看法，表示丁允恭讓Y記者深信兩人並非工作利益交換，是情侶間的互相幫忙，不解為何要把Y記者的現身控訴當成「不被愛」的報復，「若她想的只是扯後腿，根本不必等到今日，因為過去幾年丁允恭欺凌她後，官位一次升的比一次高。」
鍾沛君也加碼爆料，一直到週刊報導出來後，自己和一群同業才恍然大悟，當年丁允恭PO出兩人親密合照而後刪除，原來是為了想毀掉一度有新人生的Y記者。她透露，週刊報導沒寫的是，當年曾有幾家媒體報導丁允恭自爆女記者親密合照，新聞卻在非常短的時間內下架得一乾二淨，「如果丁允恭不是新聞局長，如果丁允恭不是陳菊市長的愛將，昨日週刊早該在數年前出刊了。」
鍾沛君指出，Y記者其實曾經輾轉託人找陳菊主持公道，但女方低估了丁允恭在陳菊心中的分量，「陳菊護著丁允恭的臉，我是親眼見過的。」此外，鍾沛君還透露2016年陳菊、賴清德出訪熊本時，曾是新聞局長的丁允恭堪稱從頭擺爛到尾，採訪時程、內容一問三不知，本該居間協調市府和媒體的新聞局長態度奇差無比。鍾沛君最後一天也因忍無可忍，將丁允恭的不合理之處面告陳菊，最後卻僅換來陳菊笑咪咪地說「我知道了」。
最後鍾沛君感嘆，「在這個高層丁允恭有高高層陳菊保護的世界，在那片無法可管的絕望汪洋，Y記者選擇找上週刊，這是玉石俱焚的兩敗俱傷，但似乎也是撕下丁允恭那個斯文面孔的唯一方法。不必偽善的指控週刊嗜血賺到點閱和銷售，因為他可能也賭上賺執政黨豐厚業配版面的機會，不是嗎？」
甚至對於丁允恭的辭職一事，鍾沛君也坦言「非常樂觀」的「看好」他很快又會在政治圈復出，「我只希望女孩在這一場宇宙大爆炸後，能夠緩緩的恢復凝聚氣體塵埃的氣力，只要還有引力，小隕石終究能有大隕石吸引，一直到再次成為一顆行星。未來的人生還那麼長，真誠愛得起的人，一定值得被愛。」（編輯：陳雅雲）