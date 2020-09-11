央視指王金平求和　江啟臣籲陸方妥適處理公開道歉

國民黨主席江啟臣今（11）日晚間在臉書發文表示，央視昨日指國民黨派出前立法院長王金平參加海峽論壇，肩負著蔡政府「求和」使命。江啟臣表示，他身為國民黨主席，完全無法接受，呼籲陸方相關單位妥適處理，相關當事人也應公開向王金平及國民黨道歉。



