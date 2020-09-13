不滿央視「向大陸求和說」！連勝文怒嗆：沒頭腦的主持人

連勝文昨晚發文指出，海峽兩岸過去的交流，如果有任何正面的成果，那也是經過海峽兩岸無數人的努力而成！要達成一點成果，過程是極度辛苦，但要摧毀這樣的成果卻是非常容易，只要像大陸央視這種沒有頭腦的主持人，在微博上隨便亂講兩句話，就可以讓已經危在旦夕的兩岸關係受到更大的摧殘。
連勝文接著表示，海峽兩岸都有所謂的鷹派，以及喜歡喊打喊殺逞英雄的人，而真正為兩岸「和平雙贏」辛勞努力的人，卻還要三不五時面對這些義和團背後捅刀的言行！「我不曉得這位央視的主持人是為了衝自己流量？還是刻意討好特定的民眾？或者是對外強硬、對內邀功？但她這種行為讓我想起在2010年10月發生的『東京影展』事件，同樣是民間交流活動，同樣是個小咖粗暴之舉，便輕易地導致台灣民眾對大陸徒增反感！然而那時候兩岸發展還是在一個正面的軌道上，但現在兩岸卻是處在最危急的時刻，這位主持人為兩岸關係火上加油的作法，與民進黨破壞兩岸關係，阻礙兩岸交流的做法有何不同？」
而這也讓勝文感嘆，「大陸14億人口當中，除了極為少數對台部門之外，到底有多少人真正了解台灣民意？又有多少人認知到兩岸和平的脆弱與珍貴？」他更直言，「我建議在台灣這些喊打喊殺的人，最好買張機票去大陸直接去嗆聲，不要躲在台灣自己的冷氣房內，只會在自己的辦公桌上，對涉世未深的女孩子張牙舞爪、大逞淫威！而大陸這些頭腦不清楚的、專門幫倒忙的人，不要上面的人在推動兩岸正面發展，下面的卻胡亂搗蛋，變成成事不足敗事有餘的歷史罪人！解鈴還需繫鈴人，希望這些無謂的風波，不要變成壓垮兩岸關係最後的一根稻草！」（編輯：許苡晴）