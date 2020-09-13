不滿央視「向大陸求和說」！連勝文怒嗆：沒頭腦的主持人

前立法院長王金平將代表國民黨率團前往廈門參加第12屆「海峽論壇」，但日前《央視》主持人李紅卻以「向大陸求和」形容，引發爭議。雖然李紅事後已改口表示，「在島內政壇有一定份量的王金平，此時帶團參加海峽論壇，對兩岸交流有積極、正面的影響」。不過，國民黨智庫副董事長連勝文晚昨（12）日也在臉書怒嗆李紅是「沒有頭腦的主持人」。

連勝文昨晚發文指出，海峽兩岸過去的交流，如果有任何正面的成果，那也是經過海峽兩岸無數人的努力而成！要達成一點成果，過程是極度辛苦，但要摧毀這樣的成果卻是非常容易，只要像大陸央視這種沒有頭腦的主持人，在微博上隨便亂講兩句話，就可以讓已經危在旦夕的兩岸關係受到更大的摧殘。



▲王金平將率團出席海峽論壇，《央視》評論稱「這人要來大陸求和」。（圖／翻攝自「央視頻」的微博）

連勝文接著表示，海峽兩岸都有所謂的鷹派，以及喜歡喊打喊殺逞英雄的人，而真正為兩岸「和平雙贏」辛勞努力的人，卻還要三不五時面對這些義和團背後捅刀的言行！「我不曉得這位央視的主持人是為了衝自己流量？還是刻意討好特定的民眾？或者是對外強硬、對內邀功？但她這種行為讓我想起在2010年10月發生的『東京影展』事件，同樣是民間交流活動，同樣是個小咖粗暴之舉，便輕易地導致台灣民眾對大陸徒增反感！然而那時候兩岸發展還是在一個正面的軌道上，但現在兩岸卻是處在最危急的時刻，這位主持人為兩岸關係火上加油的作法，與民進黨破壞兩岸關係，阻礙兩岸交流的做法有何不同？」



