綠兵推營閉幕　蔡英文：國家安全受威脅、做正確決策不易

蔡英文在「大棋局！亞洲民主保衛站兩岸及國際事務兵推營」閉幕式的致詞中表示，對於各國來說，2020年都是充滿挑戰的一年。新型冠狀病毒的威脅，在全球各地造成嚴重的公共衛生危機；在病毒及美中關係緊張的衝擊之下，各國的經濟安全正面臨高度不確定性，不但失業率升高，全球貿易和產業鏈也面臨重組的情況。
在東亞區域中，東海和南海主權問題更是處於一觸即發的衝突點，涉入的國家數量眾多，牽涉的層面，更涵蓋了區域安全、外交關係，以及周邊國家的利益。另外，中國強行實施港版國安法，不僅衝擊香港的高度自治及民主發展，也對普世的民主價值造成威脅。
蔡英文指出，面對一波又一波的挑戰，作為總統，必須在國家安全受到威脅當下，拿出解決方案。但做出正確的決策，並不容易。每一樣決策都涉及到多層次、高複雜度和結構性的問題，總統必須在資訊龐雜，或是資訊短缺的情況下，做出不偏離國家走向的決定。
蔡英文強調，這段期間，在台灣常聽到「超前部署」這樣的名詞。政府做的不只對疫情超前部署，在承平的時候，也做好萬全準備，預先制定各種應對計畫、預擬可能的結果，才能保護人民的安全。這一切，都必須仰賴國安幕僚、團隊，事前周延規畫，事發積極應變。因此，國安幕僚的養成，是非常重要。
蔡英文也期待，參與營隊的學員未來可以持續接觸兩岸及國際事務，投入國家安全領域的工作。希望民進黨是一個創新、有活力的政黨，也非常歡迎年輕朋友有更多的參與。不論學員有沒有入黨，只要價值一致，對國家的未來一樣關心，對責任有同樣認知，就會一起為國家打下更好的基礎，創造未來。