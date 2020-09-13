參與「大棋局」閉幕　蔡英文：期待年輕人投入國安領域

蔡英文上午出席民進黨中國事務部、國際事務部共同舉辦的「大棋局！亞洲民主保衛站 兩岸及國際事務兵推營」閉幕式，她表示這次參加兵推營的48名學員，平均年齡只有25歲，為期4天的營隊時間裡大家積極投入討論，激盪思想的火花，相信學員們都能深刻體驗國安領域事務是極具挑戰性。
蔡英文指出，在東亞區域中，東海和南海主權問題是一觸即發的衝突點，涉入的國家數量眾多，牽涉的層面也更涵蓋了區域安全、外交關係，以及周邊國家的利益；另外，中國強行實施《港區國安法》，不僅衝擊香港的高度自治跟民主發展，也對普世的民主價值造成威脅。
蔡英文表示，這段期間大家常聽到超前部署的名詞，在承平的時候也做好萬全準備，預先制定各種應對計畫、預擬可能的結果，才能保護人民的安全，這一切都必須仰賴國安幕僚團隊，事前周延規畫及事發的積極應變，因此國安幕僚的養成是非常的重要。
蔡英文表示，這次的兵推營就是要讓大家體驗到，國安幕僚是如何想定各種情境、尋求解決方案；民進黨內有許多優秀的從政黨員，過去也跟參加營隊的學員一樣，透過不斷的累積知識和經驗，現在他們無論擔任民意代表或在行政部門服務都有相當傑出表現，很期待年輕學員們能持續接觸兩岸及國際事務，投入國家安全領域的工作。