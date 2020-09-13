在野黨籲修港澳條例　綠委持保留態度：不會怠慢苛刻港人

近日傳出有五名香港反送中抗爭者逃來台灣，但人卻被陸委會扣留、無法對外聯絡，在野黨對此要求要修改《香港澳門關係條例》來確保機制明確化，才能保護被政治迫害的港人。民進黨立委鄭運鵬在臉書上發文表示，他對修法此事持保留態度，他認為，政府不會怠慢苛刻對待這些朋友，台灣會把他們照顧好的。





鄭運鵬在臉書上寫下他認為對修法《香港澳門關係條例》持保留態度的三個理由，分別為依現行的模糊行政授權作法進行專案處理，才能杜絕被中國利用假庇護、真木馬的戰術運用；蔡英文總統和蘇貞昌院長一再保證行政資源不會不足斷炊，所以上述專案是可以執行的；他也一再向媒體說明，只要修法派的朋友提出任何一個被政府專案處理誤殺拒絕的具體個案，他就接受修法。

鄭運鵬指出，他雖然沒有向陸委會和相關機關查詢有沒有這5名港人，不過依他來看，按照陸委會的說法，應該是有這些人士，而且被高度保護著，他也接受政府保持這個態度，因為即使沒這些人，趁機欺敵不會有壞處。

鄭運鵬表示，他相信台灣政府機關部會去怠慢苛刻這些朋友，就當作專案辦公室卻是保護了這些人，各界也不必擔心，只要有任何不人道的狀況，對政府威信來說是很大的打擊。而且既然信任專案辦公室的管理，那任何他們目前和未來的資訊，當然不能再透露給當時的中間人或家人，不管提出的是任何看起來很合理、甚至很感人的理由，都不能提供資訊。因為，任何一個人都有可能出賣他們，包含家人。

鄭運鵬說，不透露給這些中間人和親友，是防弊措施，不需要被認為就是不信任他們，而應該是被認為在保護他們。因為，掌握到這些資訊的人，就是會被鎖定滲透威脅的對象，不管你在香港或台灣，不管你是記者、律師或家人。

最後，鄭運鵬強調也呼籲在香港關心這些朋友的家人親友們放心，因為

台灣會把他們照顧好的，立委們也都會幫忙盯著。