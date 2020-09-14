漢光兵推14日起演練5天　美軍不來、AIT派員觀摩

漢光36號實兵實彈演習在7月落幕後，漢光演習兵棋推演項目今（14）日登場，將連續5天實施24小時不間斷的電腦輔助指揮所演習，目的在磨練各級指揮官作戰決策及指參作為能力。由於受到新冠肺炎影響，美軍今年將不派員來台觀摩，改由美國在台協會（AIT）派員觀摩。
受到新冠肺炎疫情影響，全球許多重大演習不是取消就是規模縮水，原訂上半年舉行的漢光36號演習也延到下半年舉行，7月中旬先舉行實兵實彈操演，9月14日再展開電腦兵推。往年漢光演習電腦兵推期間，美軍都會派遣觀摩團來台，並將兵推結束後給予回饋與意見，但是今年受到疫情影響，今年美軍不派員來台觀摩，改由AIT派員觀摩。
民進黨立委鄭運鵬表示，過去這段時間不管是AIT、美國國務院都提高層級與我國交流，這次兵推雖然是電腦演習，AIT有派員來了解協同作戰，對台灣安全保障都是好事情。
民進黨立委羅致政表示，美軍雖然沒有來台觀摩漢光演習兵推，但是從美國近年在亞太地區與盟國的演習都是在因應中國軍事威脅做反制，所以不應該就美軍有沒有在兵推現場當顧問做觀察。
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