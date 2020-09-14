漢光兵推14日起演練5天　美軍不來、AIT派員觀摩

漢光36號實兵實彈演習在7月落幕後，漢光演習兵棋推演項目今（14）日登場，將連續5天實施24小時不間斷的電腦輔助指揮所演習，目的在磨練各級指揮官作戰決策及指參作為能力。由於受到新冠肺炎影響，美軍今年將不派員來台觀摩，改由美國在台協會（AIT）派員觀摩。





受到新冠肺炎疫情影響，全球許多重大演習不是取消就是規模縮水，原訂上半年舉行的漢光36號演習也延到下半年舉行，7月中旬先舉行實兵實彈操演，9月14日再展開電腦兵推。往年漢光演習電腦兵推期間，美軍都會派遣觀摩團來台，並將兵推結束後給予回饋與意見，但是今年受到疫情影響，今年美軍不派員來台觀摩，改由AIT派員觀摩。