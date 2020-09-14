赴海峽論壇遭中國解讀求和？吳斯懷：通常是我去統戰對岸

中國大陸即將在20日舉行海峽論壇，而國民黨則由立法院前院長王金平，率團代表出席。不過在出發前，中國央視主播李紅在個人節目中，直指王金平來參與海峽論壇是「求和」的說法，引發各界議論。國民黨也對這樣的說法表達不滿，甚至不排除取消前往海峽論壇。對此國民黨立委吳斯懷今天（14日）上午在接受訪問時，表示台灣民眾不應把海峽論壇視為洪水猛獸，更直言「我從不怕被他們統戰，通常都是我去統戰他們，我告訴他們中華民國好在哪裡」。



