赴海峽論壇遭中國解讀求和？吳斯懷：通常是我去統戰對岸

中國大陸即將在20日舉行海峽論壇，而國民黨則由立法院前院長王金平，率團代表出席。不過在出發前，中國央視主播李紅在個人節目中，直指王金平來參與海峽論壇是「求和」的說法，引發各界議論。國民黨也對這樣的說法表達不滿，甚至不排除取消前往海峽論壇。對此國民黨立委吳斯懷今天（14日）上午在接受訪問時，表示台灣民眾不應把海峽論壇視為洪水猛獸，更直言「我從不怕被他們統戰，通常都是我去統戰他們，我告訴他們中華民國好在哪裡」。
針對央視的「求和」說，吳斯懷直言，央視這種說法顯然就是一種破壞和諧的說法。「等於是央視又丟一把槍給執政黨，『你看吧，你們國民黨如何如何』。」吳斯懷說，「今天晚上會決定去不去，我個人不做評論，我們希望尊重國民黨的決定，但是我呼籲國人同胞，不要把海峽論壇當作洪水猛獸」。
吳斯懷直言，面對對岸的統戰手段，台灣應該要以民主自由「統戰回去」。「老共會統戰我們，我們何嘗不能把台灣的民主自由經濟發展，以及言論自由這種多元化的概念，透過海峽論壇再次告訴中國大陸各種民間團體，台灣是一個多麼自由民主多元開放的國家？」吳斯懷更自信地表示，「我也呼籲執政黨，不要小鼻子小眼，怕人家統戰你，我個人對中華民國的民主自由非常有信心，我從不怕被他們統戰，通常都是我去統戰他們，我告訴他們中華民國好在哪裡」。