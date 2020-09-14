國內首家防偽雙鋼印口罩國家隊　善存科技將日繳20萬片

中央疫情指揮中心最新規定，將從17日起，國內醫用口罩必須逐片標示防偽雙剛印﹔桃園市長鄭文燦今（14）日上午前往口罩國家隊善存科技龜山廠視察，這也是全台首家分配到4套可蓋雙鋼印的成人口罩模具，替廠內既有口罩機台更換全新模具後，善存科技計劃將現有的7條產線擴增到9條產線，希望能將產能達到日繳20萬片實名制口罩的目標。





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