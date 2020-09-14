國內首家防偽雙鋼印口罩國家隊　善存科技將日繳20萬片

中央疫情指揮中心最新規定，將從17日起，國內醫用口罩必須逐片標示防偽雙剛印﹔桃園市長鄭文燦今（14）日上午前往口罩國家隊善存科技龜山廠視察，這也是全台首家分配到4套可蓋雙鋼印的成人口罩模具，替廠內既有口罩機台更換全新模具後，善存科技計劃將現有的7條產線擴增到9條產線，希望能將產能達到日繳20萬片實名制口罩的目標。
戴上最新出爐的雙防偽醫用口罩，鄭文燦向媒體說明中央疫情指揮中心最新規定的防偽鋼印字樣，MD（醫用，Medical Device縮寫）及Made In Taiwan（台灣製造）字樣防偽，違者最高將依藥事法罰200萬元﹔鄭文燦也表示，疫情尚未結束前，配戴口罩仍是防疫的必要工作，而口罩國家隊是台灣難能可貴的成就，尤其感謝善存科技在內的口罩國家隊。
鄭文燦指出，善存科技為專業預錄式光碟片生產廠商，也自產光碟片不織布包裝袋，由於製程設備與口罩類似，於疫情爆發開始便主動積極投入生產防疫醫用口罩，3月份成為口罩國家隊一份子，並捐贈2萬片口罩給市府運用，在中央宣布口罩徵用解封後，仍維持每日繳交4至6萬片實名制口罩，未來將配合中央需求，動員工廠內其他事業單位人力提升產能，預計每天上繳20萬片實名制口罩。
鄭文燦提到，對日前口罩國家隊發生以陸貨冒充的個案事件，市府會加強源頭、流通及末端出售點的管理，請國人辨明標示MD及Made In Taiwan鋼印字樣的口罩，新制預計於9月17日全面上路，後續市府衛生局及經發局會加強稽查，也請民眾放心至合法的流通點購買口罩。
另外，針對開學後兒童口罩的需求增加，鄭文燦說，市府已協調各家廠商依兒童臉型開發不同樣式的兒童口罩，業者也逐步類型化兒童口罩，讓孩子們能夠佩戴舒適，他強調，口罩國家隊作為台灣的重大成就，不能因為少數的害群之馬影響國人的信心及決心。
善存科技廠長王福利表示，目前第一批國家隊配發的公版雙鋼印模具共有4組，新版雙鋼印口罩出貨必須優先全部產能繳交政府徵收，供實名制領用，相關規格及生產供實名制徵收配送也要遵照中央疫情指揮中心的指示辦理，9月17日前可望補齊7組生產線所需鋼模，目前每日製出實名制口罩約6萬片，希望能在下一階段達到日產20萬片的目標。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。