參加海峽論壇挨嗆「求和」　藍委喊話黨中央：不要去了

第12屆海峽論壇，20日即將在福建廈門登場。國民黨方面日前確定由立法院前院長王金平率團參加，不過就在日前，中國大陸央視主播李紅在個人節目上，直指王金平參加海峽論壇是「求和」的說法，引發各界軒然大波。雖然李紅事後發表聲明表示道歉，不過國民黨方面似乎不太買帳，就連黨籍立委們也紛紛向黨中央喊話「不要去了」。



