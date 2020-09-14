參加海峽論壇挨嗆「求和」　藍委喊話黨中央：不要去了

第12屆海峽論壇，20日即將在福建廈門登場。國民黨方面日前確定由立法院前院長王金平率團參加，不過就在日前，中國大陸央視主播李紅在個人節目上，直指王金平參加海峽論壇是「求和」的說法，引發各界軒然大波。雖然李紅事後發表聲明表示道歉，不過國民黨方面似乎不太買帳，就連黨籍立委們也紛紛向黨中央喊話「不要去了」。
國民黨立委洪孟楷今天（14日）上午接受訪問時，表示針對對岸所提出的「求和說」，已經與當初國民黨欲參與海峽論壇的緣由大不相同了。「是不是因為時空環境不同，是不是這次真的就建請黨中央，能夠謹慎思考不要前往海峽論壇，讓彼此先冷靜一下？」洪孟楷說，「我想國民黨到目前為止，我們一直都是捍衛兩岸和平穩定發展，但是執政黨以及對岸的態度如此，我覺得我們當了那麼久的煞車皮，真的也不要再一而再再而三當煞車皮了」。
洪孟楷強調，不只對岸的「求和說」讓當初國民黨的初衷變形，國內執政黨對他們的謾罵也沒少過。「過去我們一向主張是說我們要維護兩岸和平穩定的發展，但是時間點已經走到現在了，我們看到現在的執政黨好像對於兩岸關係『某要某緊』的態度，而且甚至還數落或是阻撓我們國民黨要前往海峽論壇，而放任網軍或是側翼持續攻擊。」洪孟楷說，「國民黨可以窮，但是我們絕對不能沒有志氣。我們也希望黨中央可以聽到基層民眾的心聲，那我們會善盡在野黨的責任，好好監督行政部門」。