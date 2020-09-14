16%市民分6%前瞻預算　侯友宜向藍委抱怨：預算要加把勁

國民黨團今(14)日中午拜會新北市長侯友宜，針對新會期立法院能爭取的預算、法案互相交流，預期未來會陸續訪問國民黨執政的14個縣市。侯友宜致詞時，直抱怨新北市人口眾多，但每個人換算下來分配到的預算是六都最少，這次前瞻預算大砍軌道建設，著重在城鄉發展、數位建設上，侯友宜也準備了一份新北市的需求報告，希望立委們在爭取預算上，能為新北市加把勁。
國民黨團總召林為洲說，便當會，構想來自日前侯友宜邀請新北市不分藍綠12名立委餐敘，希望立委們能盡力向中央爭取預算。不只立委們到場，國民黨團負責8個委員會的專責助理也出席，聽取市府意見。國民黨主席江啟臣則表示，新北市有任何需求，他們都會幫忙爭取。
侯友宜致詞時表示，新北市有403萬人口，土地面積是台北市的八倍，串聯北台灣宜蘭、基隆、台北，重要性不言可喻。但新北卻是以縣轄市的資源，來做直轄市的建設，但每位市民分配到的建設預算，比台北市低兩萬、比桃園市低一萬，在六都中敬陪末座。
「(這期)前瞻預算3300億，新北市只分配到197億。」侯友宜無奈地表示，光算人口數，新北市就佔了全台灣的16%，分配到的預算僅6%，尤其新北在近年有多項軌道建設正在動工，未來會更需要中央挹注，「比例上還要加把勁。」