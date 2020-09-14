16%市民分6%前瞻預算　侯友宜向藍委抱怨：預算要加把勁

國民黨團今(14)日中午拜會新北市長侯友宜，針對新會期立法院能爭取的預算、法案互相交流，預期未來會陸續訪問國民黨執政的14個縣市。侯友宜致詞時，直抱怨新北市人口眾多，但每個人換算下來分配到的預算是六都最少，這次前瞻預算大砍軌道建設，著重在城鄉發展、數位建設上，侯友宜也準備了一份新北市的需求報告，希望立委們在爭取預算上，能為新北市加把勁。



