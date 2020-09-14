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台南北外環道新建工程上梁　蔡英文：我也很期盼

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-09-14 13:44:46｜update2020-09-14 15:19:20

總統蔡英文14日出席台南都會區北外環道路（第3期）新建工程鋼箱梁上梁典禮
▲總統蔡英文14日出席台南都會區北外環道路（第3期）新建工程鋼箱梁上梁典禮。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.14）

台南都會區北外環道路（第3期）新建工程，今（14）日舉行鋼箱梁上梁典禮，總統蔡英文專程南下日出席，強調地方努力拚建設，中央也會一起衝，期勉中央地方一條心，讓台南的未來越來越好。



蔡英文表示，北外環道新建工程確實非常非常重要，不但是在地人的希望，也是許多在地產業的期盼，「我也很期盼，因為永康交流道的壅塞可以一部分的解除」，對台南人而言，這是未來科技發展的高度，也是生活便利的重要道路之一。

▲蔡英文指出，產業發展，交通建設需超前部署。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.14）
▲蔡英文指出，產業發展，交通建設需超前部署。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.14）
蔡英文指出，這幾年台南發展得非常好，去年Google宣布到南科投資，台積電四度在南科買地建廠，南科三期擴建案也已經核定，未來，台南就是半導體業的重鎮。

蔡英文認為，產業聚落已經形成，交通更要超前部署，不能等到塞車了，再說要解決，未來北外環道路工程全線通車後，將成為關鍵的路廊，可以串聯起南科、永康工業區、台南市區以及科技工業區等區域，讓安平到南科只要15分鐘，更可以打通國道八號、台一線等道路瓶頸，改善南科聯外交通。

其次，台南市1小時生活圈成形，北外環道路可以配合現有國道一號、三號，以及台86和61線，改善東西向路網，讓台南的交通更加完善，達成1小時生活圈的便利目標。

▲台南都會區北外環道路工程位置圖。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.14）
▲台南都會區北外環道路工程位置圖。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.14）
蔡英文強調，這條路廊，可說是重中之重，期勉台南市長黃偉哲務必讓工程如期如質完工，甚至超前完成，同時，蔡英文也希望台南市議會能多多給予支持。

蔡英文說，地方努力拚建設，中央也會一起衝，因此，她請內政部長徐國勇及營建署署長吳欣修務必全力配合，對於一同為工程打拚的內政部營建署及南市府團隊，總統也表達由衷謝意，希望大家能夠加把勁，讓工程如期如質完工，如能超前完成更好。

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