台南北外環道新建工程上梁　蔡英文：我也很期盼

台南都會區北外環道路（第3期）新建工程，今（14）日舉行鋼箱梁上梁典禮，總統蔡英文專程南下日出席，強調地方努力拚建設，中央也會一起衝，期勉中央地方一條心，讓台南的未來越來越好。





▲蔡英文指出，產業發展，交通建設需超前部署。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.14）

未來北外環道路工程全線通車後，將成為關鍵的路廊，可以串聯起南科、永康工業區、台南市區以及科技工業區等區域，讓安平到南科只要15分鐘，更可以打通國道八號、台一線等道路瓶頸，改善南科聯外交通。

其次，台南市1小時生活圈成形，北外環道路可以配合現有國道一號、三號，以及台86和61線，改善東西向路網，讓台南的交通更加完善，達成1小時生活圈的便利目標。



▲台南都會區北外環道路工程位置圖。（圖／記者陳聖璋攝，2020.09.14） 蔡英文強調，這條路廊，可說是重中之重，期勉台南市長黃偉哲務必讓工程如期如質完工，甚至超前完成，同時，蔡英文也希望台南市議會能多多給予支持。





蔡英文說，地方努力拚建設，中央也會一起衝，因此，她請內政部長徐國勇及營建署署長吳欣修務必全力配合，對於一同為工程打拚的內政部營建署及南市府團隊，總統也表達由衷謝意，希望大家能夠加把勁，讓工程如期如質完工，如能超前完成更好。



