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爭取前瞻預算　江啟臣強調：新北需要就會幫忙爭取

記者康子仁/新北報導

calendar_today2020-09-14 14:25:50｜update2020-09-14 14:43:39

便當會江啟臣
▲黨主席江啟臣向侯友宜保證，「新北需要什麼，就會幫忙爭取什麼」。(圖/記者康子仁攝)

國民黨主席江啟臣和黨團書記長林為洲帶領21位立委，一起到新北市政府和侯友宜舉行便當會，在會中，黨主席江啟臣向侯友宜保證，「新北需要什麼，就會幫忙爭取什麼」；侯友宜則是提出新三民主義，也就是利民、便民和愛民，作為施政目標。



▲國民黨立院黨團書記長林為洲帶領21位立委，一起到新北市政府和侯友宜舉行便當會。(圖/記者康子仁攝)
▲國民黨立院黨團書記長林為洲帶領21位立委，一起到新北市政府和侯友宜舉行便當會。(圖/記者康子仁攝)
中午的便當會，包括黨主席江啟臣、黨團書記長林為洲、立委曾銘宗、李德維、葉毓蘭、李貴敏、洪孟楷、林德福、吳斯懷、羅明才、吳怡玎、溫玉霞、張育美、謝衣鳯、魯明哲、楊瓊瓔、鄭正鈐、江啟臣、陳以信、蔣萬安、萬美玲和賴士葆等21位立委，和新北市議長蔣根煌、副議長陳鴻源、書記長周勝考等人，一起與侯友宜吃便當。

江啟臣致詞不到30秒，強調新北市需要什麼，就會幫忙爭取什麼侯友宜向立委抱怨，新北市民的人均預算，比台北市少2萬，比桃園市少1萬，在6都當中排名墊底，所以很多資源必須仰賴中央統籌分配稅款，前瞻預算3300億元，新北只分到197億，占比6%，但新北的人口數佔了17.7%，超過六分之一，在預算的爭取上還需要加把勁。

侯友宜在會中建議，國民黨立委也可以到非國民黨執政的縣市，表達願意為他們的建設而努力侯友宜說，有這麼多立委到新北市，是「破天荒第一次」，黨籍立委接地氣、擁抱人民，了解地方政府的需要，新北市現在正好是建設高峰期，光是軌道建設就需要200億元，未來還有好幾條輕軌需要建設，在有限的經費之下，必須要奮起。

侯友宜強調，政績就是王道，要做出人民有感的政績，應該要就事論事，不應該為反對而反對，只要對人民有利、對國家願景是好的，就要全力支持。

侯友宜也提出新的三民主義，「利民、便民、愛民」，也就是讓民眾賺更多的錢，讓民眾感到更方便，也站在民眾的立場愛護他們。

▲侯友宜提出新三民主義，也就是利民、便民和愛民，作為施政目標。(圖/記者康子仁攝)
▲侯友宜提出新三民主義，也就是利民、便民和愛民，作為施政目標。(圖/記者康子仁攝)
 

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