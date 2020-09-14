爭取前瞻預算　江啟臣強調：新北需要就會幫忙爭取

國民黨主席江啟臣和黨團書記長林為洲帶領21位立委，一起到新北市政府和侯友宜舉行便當會，在會中，黨主席江啟臣向侯友宜保證，「新北需要什麼，就會幫忙爭取什麼」；侯友宜則是提出新三民主義，也就是利民、便民和愛民，作為施政目標。
江啟臣致詞不到30秒，強調新北市需要什麼，就會幫忙爭取什麼﹔侯友宜向立委抱怨，新北市民的人均預算，比台北市少2萬，比桃園市少1萬，在6都當中排名墊底，所以很多資源必須仰賴中央統籌分配稅款，前瞻預算3300億元，新北只分到197億，占比6%，但新北的人口數佔了17.7%，超過六分之一，在預算的爭取上還需要加把勁。
侯友宜在會中建議，國民黨立委也可以到非國民黨執政的縣市，表達願意為他們的建設而努力﹔侯友宜說，有這麼多立委到新北市，是「破天荒第一次」，黨籍立委接地氣、擁抱人民，了解地方政府的需要，新北市現在正好是建設高峰期，光是軌道建設就需要200億元，未來還有好幾條輕軌需要建設，在有限的經費之下，必須要奮起。
侯友宜強調，政績就是王道，要做出人民有感的政績，應該要就事論事，不應該為反對而反對，只要對人民有利、對國家願景是好的，就要全力支持。
侯友宜也提出新的三民主義，「利民、便民、愛民」，也就是讓民眾賺更多的錢，讓民眾感到更方便，也站在民眾的立場愛護他們。