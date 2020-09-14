爭取前瞻預算　江啟臣強調：新北需要就會幫忙爭取

國民黨主席江啟臣和黨團書記長林為洲帶領21位立委，一起到新北市政府和侯友宜舉行便當會，在會中，黨主席江啟臣向侯友宜保證，「新北需要什麼，就會幫忙爭取什麼」；侯友宜則是提出新三民主義，也就是利民、便民和愛民，作為施政目標。





▲國民黨立院黨團書記長林為洲帶領21位立委，一起到新北市政府和侯友宜舉行便當會。(圖/記者康子仁攝)

× ▲國民黨立院黨團書記長林為洲帶領21位立委，一起到新北市政府和侯友宜舉行便當會。(圖/記者康子仁攝)

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▲侯友宜提出新三民主義，也就是利民、便民和愛民，作為施政目標。(圖/記者康子仁攝)