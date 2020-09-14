台灣援助港人　林俊憲：「模糊」是最佳且唯一解

近日對於港人偷渡來台的事件引發討論，民進黨立委林俊憲認為「幫助香港人，模糊是最佳且唯一解」。他說，幫助港人永遠只能做、不能說，因為如果真要說清楚、甚至入法，在法律定義上就可以吵個好幾年，屆時恐怕已晚，並且永遠不會有標準答案。「就如同兩岸關係一樣，模糊是唯一可以實際獲得進展的方法」。



