台灣援助港人　林俊憲：「模糊」是最佳且唯一解

近日對於港人偷渡來台的事件引發討論，民進黨立委林俊憲認為「幫助香港人，模糊是最佳且唯一解」。他說，幫助港人永遠只能做、不能說，因為如果真要說清楚、甚至入法，在法律定義上就可以吵個好幾年，屆時恐怕已晚，並且永遠不會有標準答案。「就如同兩岸關係一樣，模糊是唯一可以實際獲得進展的方法」。
林俊憲表示，這幾天香港人來台的新聞引起不小討論，事實上這些行動不應成為公開的消息。他認為，目前為止，社會爭論最大的就是援助港人機制究竟如何運作？有沒有一個明確的法律可以保障他們？其中包括了訂《難民法》跟修《港澳條例》兩種方向。但是，援助港人機制入法反而會增加實務上的困難。
林俊憲說，首先是《難民法》。《難民法》已經在立法院爭辯了20年，遲遲無法通過，就是因為台灣的處境實在太特殊。根據聯合國難民公約的定義，難民是因為「受到戰爭，或是種族、國籍、宗教等迫害而無法居住在本國，希望尋求他國保護」的人。這段描述就點出了最核心的問題：香港人是不是外國人？至少在現有的法律以及兩岸關係上不是。
林俊憲指出，況且，《難民法》應該是一部適用於全世界尋求庇護者的法律，並非、也不應針對香港人量身打造。如果訂立《難民法》的動機是為了幫助香港人，光是在資格定義上就是大問題，還得經過整個社會對於接受難民議題的討論，緩不濟急，並非幫助香港的有效做法。
林俊憲表示，再來，也有許多呼聲要求政府修《港澳條例》，但港澳條例現階段一樣不宜修正，因為這就是台灣幫助香港，同時還要自保的「最後防火牆」。台灣近年警覺中共的滲透，因而推動國安五法以及《反滲透法》等法律，前提都是台灣擁有獨立的主權、可以鑑別敵我。
林俊憲說，但香港自回歸以來，每天150人的「單程證」政策使中國移民大量湧入，已達幾百萬人的規模，這些人又有多少是帶著任務而來？如果台灣將港澳居民庇護法制化，等於必須公開釋出申請管道，中共便可藉此了解我們的「模式」，進而研究出破解、滲透的方法，讓他們屬意的「港澳居民」以受庇護者身份進入台灣，危害極大。因此不公開、沒有明確管道、讓消息無法回傳香港的做法，是台灣必須的自我保護。
林俊憲表示，總結來說，幫助港人永遠只能做、不能說，因為如果真要說清楚、甚至入法，在法律定義上就可以吵個好幾年，屆時恐怕已晚，並且永遠不會有標準答案。就如同兩岸關係一樣，模糊是唯一可以實際獲得進展的方法。
林俊憲說，至於政府究竟有沒有幫助香港人？這幾天的消息大家都看到了。政府的為難之處就在此：要幫助就得承擔罵名，啞巴吃黃蓮。那些還在吵法制化的政治人物，只不過是想藉著政府無法反駁的劣勢攻擊政府，賺取自己的聲望。不僅對香港人毫無幫助，更是滿滿的惡意。