海峽論壇不去了　國民黨：台灣民心脆弱不接受新說法

海峽論壇將在19日於廈門登場，國民黨原先請前立法院長王金平率團參加，未料央視一則「台海兵凶戰危 這人要來求和」報導，惹怒了國民黨。今(14)日國民黨中央決定不以政黨名義參加，國民黨大陸事務部主任左正東表示，現在兩岸關係緊張，台灣人對中國的心態非常脆弱，對於中方解釋「追求和平」的說法無法接受，讓國民黨決定取消此行。
自王金平將出席海峽論壇的消息曝光後，在台灣內部不被看好，民進黨立委質疑王金平在黨內是「本土藍」，去中國恐打壞這塊招牌。總統府則拒絕為王金平背書，稱他這趟「純屬民間交流，回來也不需要跟總統府報告」。對外更是被中國佔便宜，稱王金平是來以下對上的姿態「求和」，雖事後影片下架，節目主持人李紅稱王金平在台灣政壇有一定的份量，此行有助於兩岸交流，卻無法挽回國民黨的信任。
經過連日來的商討，國民黨最終決定取消以政黨的名義出席海峽論壇，但仍對黨員以個人名義參加保持開放態度。
媒體追問，在求和說引發台灣民意反彈之後，中方有跟李紅切割，李也解釋她的求和是「追求和平」，國民黨是否無法接受？左正東說「台灣的民心非常脆弱，兩岸關係長期緊張，這種微妙的心理讓台灣人對新說法無法釋懷，才是改變決定的主因。」
王育敏則補充，「兩岸關係敏感複雜，任何一方的不當言論都會影響互信，如果希望兩岸和平，對岸一定要正視，不要在重要議題上出現不當言論。」