海峽論壇不去了　國民黨：台灣民心脆弱不接受新說法

海峽論壇將在19日於廈門登場，國民黨原先請前立法院長王金平率團參加，未料央視一則「台海兵凶戰危 這人要來求和」報導，惹怒了國民黨。今(14)日國民黨中央決定不以政黨名義參加，國民黨大陸事務部主任左正東表示，現在兩岸關係緊張，台灣人對中國的心態非常脆弱，對於中方解釋「追求和平」的說法無法接受，讓國民黨決定取消此行。



