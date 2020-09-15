美國務次卿來台參加經濟商業對話　外交部：還在磋商中

台美經濟暨商業對話即將展開，傳聞主管經貿事務的美國務次卿凱斯．克拉奇（Keith Krach）將來台參加商業對話。外交部對此表示，相關細節與方式還在跟美方磋商中。





克拉奇將於17日搭機來台參加台美

，將短暫停留48小時。

司長徐佑典表示，基於台美交往準則在未定案前，不便說明

美國務次卿來台一事。

徐佑典指出，

台美經濟暨商業對話在幾個星期前經美國務院亞太助卿公布後，我們一直都在跟美方就對話可能形式討論、交換意見，由於這是第一次舉辦，所以雙方都希望打下好的基礎，因此需要花更多時間做細節構通、安排，會在恰當時機做說明。

徐佑典表示，我方人員已經在過去幾週陸續前往關島，但由於關島新冠肺炎疫情近期變得嚴峻，辦公室裝修、人員施工受到限制，原訂10月初開館，但是還是要視當地疫情發展來做判定。