欲出席海峽論壇卻挨轟　國民黨前主席林榮德決定不去了！

因為中國大陸央視主播李紅，在個人節目上直指立法院前院長王金平，代表國民黨率團參加海峽論壇是「求和」的說法，引發各界議論。國民黨昨天（14日）下午也召開記者會，宣布將不會以黨的名義參與這次的海峽論壇。不過記者會前就傳出，國民黨前代理主席林榮德，將代替王金平以個人名義前往海峽論壇，消息一出也引發外界輿論撻伐對此黨內人士也透露，因為觀感不佳，林榮德也決定不前往海峽論壇。
根據了解，從昨天黨中央召開記者會前，就有消息指出林榮德是國民黨前往海峽論壇的替代人選。而文傳會主委王育敏昨天在記者會上也表明，雖然國民黨不會以黨的形式參與海峽論壇，但針對國民黨員要以個人名義前往海峽論壇，黨中央不支持但也不會反對。而記者會後林榮德前往海峽論壇的傳言更甚囂塵上，不只民進黨立委們紛紛砲轟，就連總統府方面也表示「國民黨應審慎思考，做出符合台灣主流民意與國家利益的決定」。
而今天（15日）上午，林榮德本人透過手機簡訊對外表示，由於個人事業繁忙，再加上為了配合國民黨的政策，已經取消前往參加海峽論壇。黨內人士也直言，林榮德想前往海峽論壇的消息傳開後，面對到如此龐大的輿論撻伐，才會影響到他前往的意願，「他不是笨蛋，他知道現在沒必要去」。