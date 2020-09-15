欲出席海峽論壇卻挨轟　國民黨前主席林榮德決定不去了！

因為中國大陸央視主播李紅，在個人節目上直指立法院前院長王金平，代表國民黨率團參加海峽論壇是「求和」的說法，引發各界議論。國民黨昨天（14日）下午也召開記者會，宣布將不會以黨的名義參與這次的海峽論壇。不過記者會前就傳出，國民黨前代理主席林榮德，將代替王金平以個人名義前往海峽論壇，消息一出也引發外界輿論撻伐對此黨內人士也透露，因為觀感不佳，林榮德也決定不前往海峽論壇。



