協助澳洲維多利亞州防疫　外交部捐贈50萬片口罩

澳洲維多利亞州（Victoria）新冠肺炎疫情嚴峻，為防疫實施宵禁已一個月。外交部今（15）日表示，我國基於人道關懷精神及台澳友好關係，外交部決定捐贈維多利亞州50萬枚醫療口罩，並已於14日運抵澳洲。





外交部表示，自年初武漢肺炎疫情蔓延以來，我國與澳洲多次進行防疫合作，包含在3月的防疫物資關鍵原料交換、共同研發藥物，以及在「全球合作暨訓練架構」 （GCTF）架構下共同舉辦「新型冠狀病毒：防範第二波疫情」線上工作坊等。這次台灣與澳洲再度共同攜手抗疫，展現誠摯緊密的友誼，具體落實「台灣正在幫忙」（Taiwan is helping！）理念。

外交部強調，澳洲是我國「新南向政策」的重要夥伴，也是印太區域堅實的理念相近國家，雙方共享民主自由的普世價值。澳洲在許多國際場合支持台灣的參與及作出貢獻。未來台灣與澳洲將持續互利互惠的精神，深化彼此在防疫醫療及生技發展等領務的合作。

澳洲8月每日確診人數曾高達700人，為了防堵疫情蔓延，澳洲維多利亞州在上（8）月2日宣布進入災難狀態，實施迄今為止最嚴格行動限制措施，包括宵禁、恢復線上授課與禁止舉行婚禮。維多利亞州限制措施實施6週至9月中為止，期間每戶每天只允許一人外出採買一次。

澳洲在3月爆發新冠肺炎疫情，至昨（14）日

累計確診數約2.7萬人，在全球各國累計人數排行為第73名；累計死亡數為817人，是全球第54高的國家。