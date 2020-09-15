出席中美洲獨立紀念酒會　總統：持續發揮實力、分享自由

蔡英文總統今（15）日上午出席「中美洲獨立199週年紀念酒會」，除感謝友邦與台灣共同合作、克服疫情難關，也強調，未來台灣會持續發揮實力，透過各種形式，與友邦及國際社會，一起分享自由、維護自由。
蔡英文在出席「中美洲獨立199週年紀念酒會」表示，9月15日是中美洲獨立滿199年的日子。今年在疫情的挑戰下，這場紀念活動更加富有意義。她除了代表中華民國台灣向中美洲友邦獻上最誠摯的祝賀，也要藉這個場合，感謝各友邦跟台灣一起攜手合作，共同克服疫情的難關。
就如同遙遠的地理距離，從來不是阻礙，再嚴峻的國際疫情，都不曾影響台灣跟中美洲友邦的交流。像是在瓜地馬拉舉辦台灣獎學金的頒獎典禮，還有台灣發展研究院和宏都拉斯職訓局也簽署了職訓教育瞭解備忘錄，讓兩國的職訓交流有了新發展。此外，在尼加拉瓜，台灣技術團跟尼國農牧科技署一直努力推動的訓練及會議中心，也已經在今年4月開幕，未來可以做為學校農牧教學的平台，提升兩國的技術合作關係。
蔡英文指出，疫情沒有造成交流的中斷，反倒更加深了連結。這段時間以來，我們關心彼此的防疫情形，也分享防疫物資和經驗。上個月，台灣也透過線上聯合發表會，向中美洲廠商介紹臺灣優質的防疫產品，一起對抗疫情。那天在發表會上，瓜地馬拉葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado ）大使提到，因為來自台灣的口罩，讓瓜地馬拉人民能夠得以走到戶外，重新過著自由的生活，「這樣的分享，其實是在分享自由」。
對此，蔡英文表示她感到非常感動，並告訴所有的友邦朋友，分享自由、維護自由，就是台灣一直在做的事情，「因為有各位的支持，台灣可以做得更多更好。」今天的紀念酒會，也是因為共同的民主自由信念。
199年前，中美洲國家人民反對殖民壓迫，爭取自由，脫離殖民統治的歷史，台灣感同身受。過去艱辛的民主化道路，讓台灣更加珍惜今天的成果，面對外來的打壓，台灣更不會低頭。
蔡英文強調，為了捍衛民主自由，台灣會全力以赴。未來，不僅是口罩，台灣會持續發揮實力，透過各種形式，與各個友邦及國際社會，一起分享自由、維護自由。對於中美洲友邦長期支持台灣的國際參與，以及為台灣發聲，總統也表達由衷謝意，期待未來台灣和中美洲友邦，在各領域的合作都能持續深化交流，創造更豐碩的成果。