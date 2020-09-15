國民黨稱「台灣民心脆弱」！王婉諭嗆：面對中國不敢吭聲

海峽論壇將在19日於廈門登場，國民黨原先請前立法院長王金平率團參加，未料央視主播「求和說」一出，惹怒了國民黨，國民黨大陸事務部昨（14）日下午宣佈國民黨不派團去海峽論壇，理由是「台灣人民心脆弱！」對此，時代力量不分區立委王婉諭批國民黨面對中國不敢吭聲。





國民黨原訂參加的海峽論壇，因為央視主播一句「這人是要來求和」引發廣大爭議。最終國民黨決定不以政黨名義參加，但不禁止個別黨員出席，沒想到國民黨大陸部主任左正東竟表示，國民黨改變心意的原因是「台灣民心非常脆弱」。

我對於國民黨這種說法完全無法接受。也嚴重懷疑，「國民黨是不是到現在都搞不清楚問題出在哪裡？」

自從國共論壇停辦之後，中國發起海峽論壇，號稱是擴大民間交流、加強兩岸合作、促進共同發展的兩岸交流對話平台。但實際上，大家都知道，海峽論壇根本只是中國例行統戰的宣傳看板、促統平台，只剩國民黨獨自沈醉，自以為去參加海峽論壇可以促進兩岸對話。

改變心意的原因是因為台灣民心脆弱，無法接受央視將「求和」改為「尋求和平」的說法，所以才做出最後的決定。其實，脆弱的不是台灣人，而是面對中國，從來不敢吭聲的中國國民黨。

國民黨宣布王金平不率團參加海峽論壇後，將改由代理主席林榮德率台商團前往，不過林榮德今（15）日透過手機簡訊對外表示，由於個人事業繁忙，再加上為了配合國民黨的政策，已經取消前往參加海峽論壇。