國民黨被中國奚落去求和　陳其邁：浪子回頭也是好事一樁

因央視「求和說」至今未道歉，國民黨決議「不以政黨形式參加」海峽論壇，對此高雄市長陳其邁今（15）日受訪時搖搖頭說，中國飛機滿天飛，這時組團又被中國奚落是去求和，對國民黨來講是賠了夫人又折兵，現在「浪子回頭」也是好事一樁。
對於夏季香蕉過剩，恐造成價格崩盤，陳其邁指出，想這幾天有打電話給旗山農會了解產地價格，幾天前也去電農委會，從今天開始啟動格外品的收購，每公斤五塊錢，希望藉由格外品的收購能夠減少市場的一些供給，來穩定香蕉的價格、穩定農民收入，也減少農民的損失；另外，包括各電商平台的網購，更積極地來推動這個香蕉的出口，農業局也有啟動相關的一些措施，來全力幫助農民。
針對前鎮區乙烯洩漏的確切地點在哪裡？原因為何？陳其邁強調，市政府的責任就是保護市民的健康，所以要求廠商必須把漏氣或者是問題真正的原因交代清楚，假如沒有交代清楚就不准復工，也下了命令「一日沒有交代清楚就一日不復工」，這是市政府的態度，希望廠商能夠配合調查，把真正的管漏的原因儘速釐清。
而被問到國民黨決議「不以政黨形式參加」海峽論壇，陳其邁搖搖頭說：「我實在是搞不懂啦，因為現在中國的飛機繞來繞去，對於台灣是最大的一個安全威脅，這時間組團又被中國奚落說去求和，我覺得對國民黨來講，這個是賠了夫人又折兵的一種做法，我覺得能夠浪子回頭也是好事一樁」。