國民黨被中國奚落去求和　陳其邁：浪子回頭也是好事一樁

因央視「求和說」至今未道歉，國民黨決議「不以政黨形式參加」海峽論壇，對此高雄市長陳其邁今（15）日受訪時搖搖頭說，中國飛機滿天飛，這時組團又被中國奚落是去求和，對國民黨來講是賠了夫人又折兵，現在「浪子回頭」也是好事一樁。



