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不得其門而入？中市府政風處長「3度被拒」參與市政會議

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-09-15 16:31:18

中市府政風處長3度被拒　參與市政會議
▲中市政府召開市政會議，政風處長詹政曇(左者)第3度被拒於門外無法參與，下午拜訪市議員邱素貞。(圖／柳榮俊攝2020.9.15)

法務部派任台中市政府政風處長詹政曇，今(15)日上午出席市政會議，第3度被拒於門外，但接著自行列席市議會程序委員會議，下午3點拜訪市議員邱素貞邱素貞表示，詹政曇已經在中央完成宣誓，就是政風處長，希望中央、地方靜下心來好好協商，避免影響業務推動。



台中市政府今天召開市政會議，所有局處都有安排座位及擺放名牌，但原本政風處的座位上卻未擺置名牌，前2次市政會議詹政曇都是進場後就被請出場，上午詹政曇準備進到會場時，研考會主委吳皇昇就在門口委婉請詹政曇不要進場，還陪詹政曇離開會場。

詹政曇低調表示，他已經接獲派令，並在法務部完成宣示，完全依法行政，行使職權。由於家住南投，長官就近調任台中市。未來，他將拜訪每位議員，爭取支持預算。

台中市議會8月28日召開第3屆第5次臨時會第4次會議，市府政風處仍由副處長許金來代表列席議會備詢，引發藍綠陣營議員關切。

市議會今上午召開第3屆程序委員會第10次會議，市府一級機關首長列席，詹政曇自行出席並全程參加，但副市長黃國榮向程序委員會召集人議長張清照報告，因政風處副處長許金來請病假，改由主秘廖建一出席，由於市議會定期會，將於9月26日登場，屆時，詹政曇是否順利列席備詢，備受關注。

邱素貞指出，台中市議會開議前，依例包括民政等各種委員會，都會安排拜訪各委員會議員，事先掌握議員關心市政建設內容與為民服務等事項，並爭取對相關業務預算的支持。

邱素貞說，服務處已接獲研考會通知，包括研考會主委吳皇昇等民政委員會首長，將於21日前來服務處拜訪，至於已經獲法務部派任台中市政府政風處長的詹政曇來訪，則是幾天前敲定的行程。

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