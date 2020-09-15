不得其門而入？中市府政風處長「3度被拒」參與市政會議

法務部派任台中市政府政風處長詹政曇，今(15)日上午出席市政會議，第3度被拒於門外，但接著自行列席市議會程序委員會議，下午3點拜訪市議員邱素貞﹔邱素貞表示，詹政曇已經在中央完成宣誓，就是政風處長，希望中央、地方靜下心來好好協商，避免影響業務推動。



