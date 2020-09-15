卡神稱柯團隊政治蟑螂另有其人　柯文哲：她不敢出來對質

台北市長柯文哲過去的競選團隊成員再傳離開！柯文哲競選時期的輔選大將董德堉，轉任北農董事長機要秘書後，因為遭到台北市議員踢爆，上班時間時常公出未請假，且常用上班時間處理民眾黨基層事務，不過事後卻遭到柯文哲切割，董德堉也因此相當心寒，並在九月初請辭機要秘書一職。對此柯文哲今天（15日）下午在接受媒體訪問時，僅低調表示不知情，對於心寒一說也直言「他不會這樣講啦！」。
過去曾與董德堉友好的卡神楊蕙如，則在此時在臉書上發文批評，當初2014年柯文哲競選台北市長時，因為一場募款活動的經費高達800萬，被柯文哲怒批為政治蟑螂。楊蕙如也在此時踢爆柯文哲，強調當初根本沒向柯文哲團隊請款，接收800萬的政治蟑螂另有其人，而且在柯文哲團隊內。此外楊蕙如更加碼爆料，當初為了柯文哲競選所做的一百多份紀念品，至今被留在北市府內，且柯文哲到現在都沒錢。
對此柯文哲下午接受訪問時，表示2014年台北市長選戰，僅扮演一個候選人的角色，「很多這種蛇麼募款財務我都不曉得，所以為什麼到2018年我不可能再募款，就乾脆網路募款，每一筆帳近來都有紀錄。」柯文哲說，「所以我倒覺得這樣，這種過去的事情我也不太想去講甚麼，但是這樣，每次事件結束都會檢討，我就嫌2014年帳目太亂了，所以2018年就全部用網路登錄，2018就沒有辦甚麼募款餐會」。
現場媒體也追問，有沒有可能與楊蕙如公開對質？對此柯文哲僅笑著表示，「她不敢來了啦，她一講人家就問她被議會打爆的那件事情，她哪裡敢出來？」而針對楊蕙如指出紀念品遭扣留，且至今並未付款一事，柯文哲也僅低調表示，無論是過去當候選人，還是現在當市長，自己都不可能知道這些事情，因為處理的人都不是自己。