卡神稱柯團隊政治蟑螂另有其人　柯文哲：她不敢出來對質

台北市長柯文哲過去的競選團隊成員再傳離開！柯文哲競選時期的輔選大將董德堉，轉任北農董事長機要秘書後，因為遭到台北市議員踢爆，上班時間時常公出未請假，且常用上班時間處理民眾黨基層事務，不過事後卻遭到柯文哲切割，董德堉也因此相當心寒，並在九月初請辭機要秘書一職。對此柯文哲今天（15日）下午在接受媒體訪問時，僅低調表示不知情，對於心寒一說也直言「他不會這樣講啦！」。



