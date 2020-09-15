中華鳥會拒簽表態文件遭國際除名　外交部譴責政治干預

中華民國野鳥學會今（15）日發表聲明指出，因拒簽政治表態文件遭到「國際鳥盟」解除夥伴關係，對此，外交部發言人歐江安表示，對於中國政府不當介入、干預打壓毫無政治意涵的生態保育活動運作予以嚴厲譴責，同時更深表遺憾與不滿，將成為國際保育工作的羈絆。





國際鳥盟(BirdLife International)全球理事會片面要求簽署一份「承諾不促進或倡導中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立」文件，中華鳥會表達拒絕簽署立場，卻反遭國際鳥盟就以「中文名稱對國際鳥盟的夥伴關係造成經營上的風險」原因解除夥伴關係。

外交部發言人歐江安對此表示，中國政府打壓無涉政治的野鳥學會，甚至連保育都要要求政治表態，外交部予以嚴厲譴責。

歐江安說，對於國際鳥盟全球理事會罔顧我國野鳥學會自1996年入會以來在鳥類保育領域的卓越貢獻，配合中方施壓我國野鳥學會進行政治表態，外交部也深表遺憾與不滿，國際鳥盟的政治考量，將使政治成為國際保育工作的羈絆。

歐江安強調，鳥類保育工作不分國界，國際鳥盟作為享譽國際的保育組織，本應堅守中立及專業立場，對所有夥伴組織一視同仁。然而，國際鳥盟因中國政府的壓力，企圖強迫中華野鳥學會簽署政治性文件及更改中文名稱，隨即以毫無根據的「風險問題」片面解除夥伴關係；國際鳥盟的作為將難以取得其他會員的理解與國際社會的尊重。

歐江安更表示，外交部一直都相當關心國內生態保育團體工作，從7月中旬中華野鳥學會就有告知中國政府介入打壓情形，外交部也立即提供策略建議，並與野鳥學會保持密切聯繫。外交部對中華野鳥學會捍衛自身權益及國家尊嚴，奮戰到最後一刻，表示高度肯定及敬佩。

由於國際鳥盟總部位在英國劍橋，歐江安說，外交部將訓令駐英國代表處正式表達我國的嚴正關切與抗議；外交部也將配合中華野鳥學會的需要，提供各項必要協助。同時，外交部未來仍將秉持維護國家主權與人民尊嚴，捍衛我國NGOs平等參與國際組織的權利，持續鼓勵我國民間團體積極參與國際事務、貢獻所能。