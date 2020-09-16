馬英九遭告「殺人未遂」判無罪！他轟：暴力的血還沒流乾

2014年爆發「太陽花學運」期間，群眾在行政院前靜坐遭警方驅離致傷，事後群眾自訴前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前警政署長王卓鈞、時任中正一分局長方仰寧等4人，涉「殺人未遂」等罪，台北地方法院昨（15）日判決馬英九等人無罪，全案仍可上訴。對此，時代力量立法院黨團總召邱顯智在臉書痛批「馬英九是一切暴力的源頭」，甚至直呼「暴力的血還沒流乾」。





2014年3月18日，由學生發起的「太陽花學運」，因不滿國民黨強行通過服貿審查攻佔立法院。5天後，群眾試圖攻佔行政院，在警方強制驅離下，多位警民血濺街頭，部分受傷民眾事後提告殺人未遂。北院15日宣判，時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧等4人無罪。





而對於這樣的判決結果，邱顯智發文表示，時任中正一分局局長方仰寧，在民進黨政府上台後仍然官運亨通，他質疑「這是不是代表，濫權且違反比例原則的執法，在警界仍是主流價值？」所謂的漢娜鄂蘭專家，自由主義者自居的江宜樺，到了行政院事件時，卻搖身一變為信仰暴力的現實主義者，下令警政署長王卓鈞採取強勢驅離行動。



▲前總統馬英九。（圖 / 記者陳弘志攝）

邱顯智接著說，馬英九則是一切暴力的源頭。強行推動政策的結果，就是激起人民的反噬。2014年的那句「利大於弊」言猶在耳，暴力的血還沒流乾，至今卻得到無罪判決的評價。他不禁直問「一位狂刷媒體版面的前總統、一位教授著自由主義非暴力抗爭的政治學者、一位榮退的警察署長以及一位官運亨通的警官，最後還有那些舉起警棍大力揮向手無寸鐵人民的警察，這些人的公平正義，該向誰討回？」



