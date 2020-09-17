專訪／下回黨主席江、朱、韓投誰？陳玉珍：我選江啟臣

國民黨主席將在明年改選，今年走馬上任的主席江啟臣在高雄市長罷免、補選接連挫敗後，競逐連任的氣勢低迷，但身為同事的國民黨立委陳玉珍表態力挺，「國民黨一直被認為老派、old school，江啟臣有試圖帶國民黨往新方向走，韓國瑜對我也不錯，但為了國民黨好，我個人比較喜歡江啟臣來帶領。」
除了江啟臣力拚連任外，前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜在卸下公職後並沒有回家養老，仍維持辦公室、基金會的營運，可望在明年角逐黨主席一職。陳玉珍認為江啟臣現在屢遭黨內批評，也有人嫌他領導威信不足，但陳玉珍分析「國民黨是泱泱大黨、創立中華民國，其中有光譜最保守最極端的人，現在則是要慢慢靠向主流民意靠攏，民進黨同樣也在這麼做，江啟臣是有意識在做的。」
兩岸關係決定2020總統大選的結果，江啟臣在上任後試圖擺脫九二共識，不過在黨內大老反對下縮手，以「憲法九二」做緩衝。陳玉珍認為，主流民意不想與中國往來，才有817萬票讓總統蔡英文高票連任，但蔡的聯美抗中路線越來越明顯，「江啟臣試圖跟美國、中國都友好，這條路走起來會很辛苦，其它包括三民主義、五權憲法等，有支持者是完全不能談、不願放棄的，其實其中還包括世代差距。」
陳玉珍比較現在最有可能選黨主席的三人，她和朱立倫接觸機會較少、跟韓國瑜交情不錯，「但大方向來講，年輕族群領導是對的，江啟臣40幾歲，投票年齡是20歲開始，年長一點的50、60、70歲，他在中間可以上下兼顧，年輕新生代、青壯世代慢慢改變國民黨，會比較有幫助」。
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