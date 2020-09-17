專訪／下回黨主席江、朱、韓投誰？陳玉珍：我選江啟臣

國民黨主席將在明年改選，今年走馬上任的主席江啟臣在高雄市長罷免、補選接連挫敗後，競逐連任的氣勢低迷，但身為同事的國民黨立委陳玉珍表態力挺，「國民黨一直被認為老派、old school，江啟臣有試圖帶國民黨往新方向走，韓國瑜對我也不錯，但為了國民黨好，我個人比較喜歡江啟臣來帶領。」



