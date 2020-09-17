瘦肉精美豬進口問題多　黃珊珊提三大項目控管食品來源

台北市副市長黃珊珊今天（17日）上午，陪同衛福部長陳時中一同到迪化街商圈，參訪產地標示試辦活動。活動前黃珊珊也先接受媒體訪問，黃珊珊也向中央喊話，強調豬肉製品的狀況跟樣態非常多，中央應與地方一同把關，並提出源頭管理、食材溯源以及源頭管理履歷等三大項，讓民眾能夠真正自由選擇自己所吃到的食品。
黃珊珊強調，豬肉製品的狀況非常多，樣態也很多，希望中央與地方政府能夠合作做到三個項目。「第一個是源頭的管理，也就是我們希望在進口端就可以控制肉品它的銷售流向，這個在肉品進口的時候，用條碼就可以管控他所有的流向，這個以現在的科技來說應該並不困難。」黃珊珊說，「第二個部分我們希望在食材的部分可以達到溯源的程度，也就是我們在相關的飲食場所，這些散裝食品的零售端，我們希望能夠清楚地標示，不是只有產地，我們希望他標示貨品的來源。」而最後的部分則是產銷履歷，黃珊珊強調，這樣地方政府在對食品進行查核時，才能知道業者是不是正確地標示。
黃珊珊也向中央政府喊話，強調地方政府在查核端上其實相當困難。「因為在地方端很多的散裝食品，它可能已經製成肉製品，那它標示上面可能它有一些，應該是指目前的規定只能管君子不能管小人。」黃珊珊說，「所以我們希望的是能夠從進口端就能知道這些肉品的流向，那到地方端我們就可以清楚地知道它的標示是不是正確。就這個部分我們認為捍衛國人的健康，尤其是在台北市政府還有中央政府，是我們政府無可迴避的責任，所以我們希望中央政府，可以跟地方政府一起來做相關的捍衛國人健康的管理」。
而現場媒體也詢問黃珊珊，過去曾經在臉書上批評過陳時中，現在兩人合體，見面是否會覺得尷尬？對此黃珊珊淡然表示，重點在於中央政府與地方的配合。「其實從防疫開始，我們跟部長都有直接的聯絡管道，那這個事情在兩個禮拜前的行政院會，我也親自跟部長說，就是我們希望能夠做到源頭管理，第二我們希望散裝食品相關的標示能夠通知地方政府。」黃珊珊說，「那中間有很多的過程，我們並不清楚中央政策的過程，包括到今天為止我們才知道他們的標示方法，我覺得這個部分應該儘早讓地方政府知道配合。」黃珊珊強調，其實沒有特別真對誰，而是施政的政策最好一致，不要讓地方政府跟民眾產生誤導，這樣大家會很困擾。