瘦肉精美豬進口問題多　黃珊珊提三大項目控管食品來源

台北市副市長黃珊珊今天（17日）上午，陪同衛福部長陳時中一同到迪化街商圈，參訪產地標示試辦活動。活動前黃珊珊也先接受媒體訪問，黃珊珊也向中央喊話，強調豬肉製品的狀況跟樣態非常多，中央應與地方一同把關，並提出源頭管理、食材溯源以及源頭管理履歷等三大項，讓民眾能夠真正自由選擇自己所吃到的食品。



