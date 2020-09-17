專家分析共軍犯台7種可能性　這3種機率最高

國家政策研究基金會今天(17)舉行「中共武力犯台：國軍與美軍的可能作為」座談會，基金會國安組召集人林郁方指出，中共攻台有七種時機，其中有三種可能性最高。台灣安全研究中心副主任胡瑞舟指出，中共也可能因為內部問題，為了轉移焦點而對台動武。
林郁方認為目前有四種時機不會出現，包括「台灣宣布獨立」，因為國民黨反對，民進黨「不敢」，至於「台灣內部動盪不安」、「台灣獲得核子武器」、「外國兵力進駐台灣」目前也不可能。
但林郁方認為，有三種時機會出現「語意曖昧」，這三種都屬於主觀認定，包括「台灣明確朝向獨立」、「兩岸和平統一對話延遲」、「外國勢力介入島內事務」。林郁方說，民進黨不承認九二共識，這算不算兩岸和平統一對話被延遲？美國國務院次卿克拉奇下午率團訪問台灣，又傳軍售，算不算外國勢力介入島內事務？都是主觀認定。
林郁方說，短期內台海爆發戰爭的可能性不高，北京目前正忙於疫情與經濟受創，和棘手香港問題、美國在經貿與南海的強勢作為，以及中印邊境糾紛，北京目前只能耐心等待對台攻擊的「良機」。
至於什麼是良機？林郁方解釋，例如美國陷入像水門案的政治危機。水門案爆發時，美國無力專心應付越戰，最後只能坐看北越吞掉南越。另外，北京也可能正在等待美國陷入另一場區域戰爭，例如美國和伊朗爆發大規模地面戰爭，美國就無暇他顧。林郁方舉例，1993年
美國特種部隊在索馬利亞與當地民兵爆發激戰，結果美軍屍體被敵人在街頭拖行示威，新聞畫面傳回美國本土引發副作用，人民強烈反對美國子弟兵在外參戰，最後迫使美軍從索國撤軍，甚至盧安達爆發種族滅絕事件，克林頓也不再派軍介入。
台灣安全研究中心副主任胡瑞舟指出，美國和中共對台都是戰略模糊，都是主觀解讀，存在灰色空間，至於什麼是武統時機？中共也有可能因內部問題，為了轉移焦點而對台動武。胡瑞舟分析中共犯台的八種戰法，分別為網路入侵攻擊、軍事斬首、機艦越線搜擾，火炮導彈攻擊、封鎖台灣實施禁運禁航禁飛、奪取外島、全面攻台。