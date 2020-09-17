專家分析共軍犯台7種可能性　這3種機率最高

國家政策研究基金會今天(17)舉行「中共武力犯台：國軍與美軍的可能作為」座談會，基金會國安組召集人林郁方指出，中共攻台有七種時機，其中有三種可能性最高。台灣安全研究中心副主任胡瑞舟指出，中共也可能因為內部問題，為了轉移焦點而對台動武。





▲台灣安全研究中心副主任胡瑞舟17日表示，中共也可能因為內部問題，為了轉移焦點而對台動武。(圖／記者陳弘志攝，2020.09.17)