克拉奇僅參與經濟前期對話　黨政人士：實質成果最重要

美國國務院次卿凱斯．克拉奇（Keith Krach）今（17）日將率團訪台，展開為期3天的訪問行程。原本外界預期他會主持台美高階經濟暨商業對話，但現在傳出僅有「前期對話」。據了解，原本雙方希望能展開經濟對話，但因準備作業來不及，僅能進行前期溝通，不過，黨政人士強調，「有實質成果最重要」。
克拉奇此次訪台的行程，事前府院幕僚都保密到家，直到美方宣布之後，我方才公布行程。
克拉奇下午抵台，明天預計出席與台美經濟相關的初期對話，蔡英文總統明晚將於總統官邸宴請美方代表團，行政院長蘇貞昌則視明天赴國會備詢的行程決定何時接見克拉奇。後天克拉奇將出席前總統李登輝的告別式。
行政院發言人丁怡銘受訪表示，克拉奇率團訪問我國，這是自1979以來，美國訪台最高層級的官員，政府表達誠摯歡迎，至於來訪的各項活動，向來都是尊重訪客的規劃。
丁怡銘說，蔡政府上台以來，台美關係史上最佳，彼此交流官員互訪的形式其實很多種。至於供應鏈重組、高科技、5G、能源等，各層面議題牽涉廣泛，台美雙方仍會把握這次機會，面對面交換意見，有任何形式安排，會再向外界報告。
知情的黨政人士表示，雖然這次克拉奇來台，對於台美雙邊的經濟事務，僅有前期對話或稱前期溝通，但有實質成果最重要，一旦有成果，會立即向外界說明。而事實上，長期以來，台美都一直在進行經濟上的前期溝通，這次克拉奇來台也是其中之一。