克拉奇僅參與經濟前期對話　黨政人士：實質成果最重要

美國國務院次卿凱斯．克拉奇（Keith Krach）今（17）日將率團訪台，展開為期3天的訪問行程。原本外界預期他會主持台美高階經濟暨商業對話，但現在傳出僅有「前期對話」。據了解，原本雙方希望能展開經濟對話，但因準備作業來不及，僅能進行前期溝通，不過，黨政人士強調，「有實質成果最重要」。



