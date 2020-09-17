共軍若犯台美將棄守？專家4點觀察：美國已無力為台參戰

路透社報導美國計畫對台出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機。國家政策研究基金會今天(17)舉行「中共武力犯台：國軍與美軍的可能作為」座談會，軍情與航空主編施孝瑋表示，從4點軍事觀察，近幾年美國國力衰退的幅度驚人，美國已經沒有能力介入高成本、長期耗時的國際軍事衝突，台海戰爭應該就是其中之一。





▲美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）17日訪台，並傳出美國擬對台軍售7項武器，國家政策研究基金會國安組召集人林郁方表示，這對台灣是件好事，但會不會刺激中共很難說。（圖／記者陳弘志攝，2020.09.17）