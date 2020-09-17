共軍若犯台美將棄守？專家4點觀察：美國已無力為台參戰

路透社報導美國計畫對台出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機。國家政策研究基金會今天(17)舉行「中共武力犯台：國軍與美軍的可能作為」座談會，軍情與航空主編施孝瑋表示，從4點軍事觀察，近幾年美國國力衰退的幅度驚人，美國已經沒有能力介入高成本、長期耗時的國際軍事衝突，台海戰爭應該就是其中之一。
施孝瑋說，美國這幾年的國力衰退讓他感到驚心，2018年他去參訪環太軍事演習，那一年去看了美艦，美國在那一年用了兩艘攻擊艦，他在7月登上其中一艘攻擊艦，但沒幾天，那艘軍艦就先回港，整個軍演期間都在顧碼頭。他的解讀是，在這場重大的軍事演習上，美國派出的兩艘攻擊艦竟然都是「壞的」。
第二個觀察是，他之後也登上美軍卡爾·文森號航空母艦，但發現艦載機有高達六分之一竟是跟部訓隊借的，對於這種狀況，「知道的人，可能知道我在講什麼」。
第三個觀察，他在2018年底去參訪日本，在橫須賀軍港的港口看到美國軍艦，他拍了幾張照片留念。兩個月後，有同業也去相同地方參訪，他們兩人比對照片，意外發現這艘軍艦竟然三個月「都沒有動過」，甚至連鏽跡都沒處理。
第四個觀察，全球看到伊朗把美國無人機打下來後，川普在第一時間沒有任何反應，直到美國包商在伊拉克遇害後，美國才動手處理。就他觀察，從美國在這幾起事件的反應來研判，美國目前已經沒有能力介入高成本、長期耗時的國際軍事衝突。如果爆發台海戰爭，這應該不會是一場低成本，或短期之內可以解決的戰爭，這是他個人的觀點。
前國防部長楊念祖表示，中共有其政治目標，從北京處理香港、中印邊界糾紛的方式，外界不應低估其政治決心和戰略決心。他認為不僅光推論其手段，從習近平發表「六個任何」或「五個絕不允許」，就是其政治決心的表述。
前立委林郁方發言，蔡英文總統誤認我方的國家利益與美國完全吻合，這是最大的錯誤，甚至錯誤歸納為中國大陸來攻打台灣時，美國會來幫忙。其實美國最近民調，多數美國人不支持參與台海戰爭，只有三成民眾支持協助台灣作戰，蔡英文的國安團隊與美國民調出現了非常大的差距，這是很荒謬的。