太高調害台美經濟對話破局？趙怡翔否認 「11字」吐心聲

外交部今（17）日清晨證實，美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿克拉奇（Keith Krach）於17日至19日率團訪問我國，但原本外傳會安排的台美經濟與商業對話行程，卻尚未確認。有媒體報導是因為我方「太高調」導致破局，對此，「口譯哥」駐美代表處政治組長趙怡翔否認，更透露心聲直言，「對內工作比對外工作還累」。
克拉奇來台直到最後一刻台美雙方才發消息確認，而之前外傳克拉奇將主持台美經濟與商業對話，但外交部長吳釗燮今日表示，因對話涉及層面廣泛，「仍在討論中」，最新則傳出可能僅有「前期對話」，但一切都還未定。
有媒體報導，台美經濟與商業對話行程生變，是因為克拉奇訪台提前曝光，我方過於高調導致美方不滿，因此故意壓到最後一刻才通知媒體，並讓台美經濟與商業對話破局。
對此，駐美代表處政治組長趙怡翔今日在臉書發文嚴正否認，趙怡翔強調自己就是所謂前線外交人員，這案子他也是直接跟美方交涉的對象之一，並沒有聽過「太高調」導致美方不滿的說法，直言「這位消息來源恐不太清楚整體狀況」。
趙怡翔強調，克拉奇此次來台「無論是從日期、訪團成員或其他相關規劃來看，非常明顯就是以參與李前總統追思禮拜為主要目的。他也將是斷交後，最高層級訪台的國務院官員，代表對李前總統的敬意」。
至於台美經濟對話，趙怡翔指出克拉奇訪台期間也會與相關官員交換意見，但這是涉及多面向的工作，「雙方仍有許多籌備及協調工作要進行，對形式及日期都待進一步討論」。趙怡翔最後更在文末標註「對內工作比對外工作還累」的關鍵字，似乎對於相關媒體的說法頗為無奈。（編輯：倪浩軒）