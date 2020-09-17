太高調害台美經濟對話破局？趙怡翔否認 「11字」吐心聲

外交部今（17）日清晨證實，美國國務院主管經濟成長、能源與環境的次卿克拉奇（Keith Krach）於17日至19日率團訪問我國，但原本外傳會安排的台美經濟與商業對話行程，卻尚未確認。有媒體報導是因為我方「太高調」導致破局，對此，「口譯哥」駐美代表處政治組長趙怡翔否認，更透露心聲直言，「對內工作比對外工作還累」。





▲趙怡翔發文全文。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）