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送柯文哲錦旗、饅頭　王世堅：倒數第一市長數饅頭等卸任

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-09-17 14:54:58

民進黨台北市議員王世堅，在台北市長柯文哲施政報告第一天，就送上「倒數第一」錦旗與饅頭，諷刺柯文哲已經在數饅頭等卸任。
▲民進黨台北市議員王世堅，在台北市長柯文哲施政報告第一天，就送上「倒數第一」錦旗與饅頭，諷刺柯文哲已經在數饅頭等卸任。（圖／記者丁上程攝,2020.9.17）

台北市長柯文哲今天（17日）下午進入議會進行施政報告，國民黨及民進黨議員紛紛以權宜問題杯葛柯文哲上台近20分鐘。其中柯黑大將、民進黨台北市議員王世堅，就準備了「倒數第一名」的錦旗與一大盤的饅頭，諷刺柯文哲是倒數第一名的市長，已經在「數饅頭」準備等卸任。王世堅更直言，先前時任高雄市長韓國瑜滿意度墊底，而韓遭到罷免後，「現在水退了，讓大家看到，原來柯市長沒穿褲子」。



王世堅在柯文哲進行施政報告前，先提出權宜問題並且發言。王世堅先是質疑，柯文哲昨天（16日）下午，利用上班時間到購物台推銷台北茶葉。「從網紅、黨主席、到購物專家，現在柯市長什麼都當，就是不當市長，柯市長就是想方設法，要逃出台北市、逃出絕命鎮。」王世堅說，「天啊，首都市長這個位置，已經成了柯市長的雞肋，食之無味、棄之可惜」。

王世堅強調，柯文哲現在的心態，就是「數饅頭等卸任」。「還有兩年三個月的任期，柯市長現在已經開始數饅頭了，已經開始倒數計時、混日子了。」王世堅說，「所以我今天準備了一大盤饅頭，讓柯市長你就慢慢地數吧。」王世堅也特別準備了一大盤的饅頭送給柯文哲。

此外，針對柯文哲的施政滿意度，不僅在直轄市六都墊底外，就連在全台各縣市也是敬陪末座，王世堅也準備了一面紅色錦旗，寫著「勇奪全國第一（倒數）」，並連同饅頭一起欲送給柯文哲，不過柯文哲相當不以為然，僅有幕僚上前代為收下，柯文哲本人並未搭理王世堅。

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