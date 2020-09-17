送柯文哲錦旗、饅頭　王世堅：倒數第一市長數饅頭等卸任

台北市長柯文哲今天（17日）下午進入議會進行施政報告，國民黨及民進黨議員紛紛以權宜問題杯葛柯文哲上台近20分鐘。其中柯黑大將、民進黨台北市議員王世堅，就準備了「倒數第一名」的錦旗與一大盤的饅頭，諷刺柯文哲是倒數第一名的市長，已經在「數饅頭」準備等卸任。王世堅更直言，先前時任高雄市長韓國瑜滿意度墊底，而韓遭到罷免後，「現在水退了，讓大家看到，原來柯市長沒穿褲子」。



