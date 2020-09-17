台高調公布惹惱美方？傳砍克拉奇行程　外交部：非事實

外交部今（17）日清晨證實，美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇（Keith Krach）於17日至19日率團訪問台灣。但是傳出美方不滿台灣方面高調公布行程，因而取消台美經濟對話。外交部對此澄清表示，非事實。





外交部指出，對於媒體報導美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇訪台行程外洩導致美方不滿，以致台美經濟對話行程取消。外交部嚴正澄清，該報導與事實不符。上述報導未向外交部查證，即刊登不明消息人士的揣測，外交部表示遺憾。





根據外交部公布行程指出，克拉奇次卿此次率團訪台主要是代表美國政府出席故李登輝前總統的追思告別禮拜。訪台期間也將拜會我政府高層官員，針對台美經濟、產業鏈安全、民主及印太區域議題深入交換意見。





外交部指出，自從國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell)在8月31日宣布美方將與我成立台美經濟對話後，台美針對該對話的規劃一直保持良好順暢的溝通。為使雙方在產業鏈安全、科技合作、投資審查及基礎建設與能源領域的相關討論更為具體，並達成建設性結果，各項準備工作正積極協調中。在我方與本次訪團交換意見後，將續與美方協調舉行相關對話的形式及日期。





美國國務院次卿克拉奇今日傍晚將率團抵台訪問，針對行程不包括原先預期舉行的台美經濟暨商業對話，外交部長吳釗燮今日上午出席投資歐盟論壇預告記者會，會前接受訪表示，因對話涉及層面廣泛，台美雙方仍在討論中，已做好所有必要準備。



