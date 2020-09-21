開箱網軍2／選戰快到就上工！揭政黨暗黑網路操作術

比起非選戰期間，在選戰時期，網軍更是無所不在、無孔不入！相關從業人員就向《NOWnews今日新聞》透露了不少選舉期間，各政黨幾乎都會使用的「暗黑戰術」，從衝流量到選民分析、負面行銷等等，就讓我們一一解密。
這位「網軍頭頭」向記者透露，所有的網路操作工具與技術背後，幾乎都是由殭屍帳號組成。以直播為例，很多人都會因應社群的演算方式，透過工具「調整」相關參數，最直接的就是衝高「直播觀看人數」，透過「排隊效應」引發民眾的好奇心，一起加入觀看直播。此外，工具的使用者還可以建立一個屬於自己的辭彙庫，系統會根據這些詞彙，在直播中隨機留言。
這種做法的好處在於，直播觀看人數、瀏覽次數並不像按讚列表或留言，是可以看得出來誰按讚、誰留言；加上這些「無法證實真正身份」只是衝瀏覽數字的殭屍帳號對社群造成的傷害比較小，社群平台相對也會比較寬容，避免「被砍帳號」的問題。
至於要如何分析、評估哪些留言是「有系統性」的攻擊留言？該名業者表示，在監看過程中可以從留言的時間、樣態跟語氣來分辨，假設在上班時間，每篇發文中都有一些語氣相似的帳號在留言，基本上就可以判斷為「有系統性的攻擊」。
另外，還有一些專門針對臉書（Facebook）資料庫數據進行分析的工具，客戶藍綠都有，這樣的工具每天會抓取臉書上幾十萬個粉絲專頁的數據資料，即時告訴客戶哪些議題在哪些粉專燒得最熱，這樣政黨就可以藉由這個工具分析，哪些議題看似沸沸揚揚，但其實對該政黨的殺傷力並不大，而哪些議題可能會在未來發酵、成為未爆彈，提前提醒行政部門或相關單位進行準備。
該業者也說，網軍操作是個政黨不能說的秘密，有些政黨甚至會在選戰時期組成6至7人的「快速圖卡部隊」，針對當天要快速做出反應的議題，想出5個梗，然後由不同風格的美工，根據不同社群平台屬性，個別製作圖卡，再交由下游的網軍部隊或側翼粉專散發出去。
至於「網軍部隊」，各政黨都不會自己養，一來不划算、再者風險太大，一般都會以外包的方式交由公關公司處理，但公關公司的主要工作並不是網軍操作，還包含了輿情蒐集與分析、廣告投放等等，網軍比較算是買蘿蔔送蔥的那根蔥。
上述都是相對比較「正面」的操作戰術，在選戰時期，還有可能會有一些更「暗黑」的負面行銷手法！該業者表示，使用者在使用網頁時，最討厭就是「彈幕廣告」，只要「善於利用」就能成為一種攻擊的武器！舉例來說，今天若設定年齡層30歲至50歲區間的使用者，在開始網頁時就會看到某某政治人物的廣告，很可能這個年齡層的中間選民，就會對該政治人物產生反感。
最後，這名業者也分析未來可能會在2022年地方大選、2024年總統大選被廣泛運用的統計技術。過去，造勢場合，警方都會根據場地計算參與造勢的人數，未來只要在大型造勢活動的前2個小時，請民營電信業者開始分析數據，電信業者就能抓取到「大量用戶」是從其他地方移動到造勢會場的動員參與者，甚至進一步分析當天參與造勢的用戶性別與年齡層。
這樣的做法不但可以用在分析自己，也能用在分析對手，讓政黨明白造勢晚會有多少是民眾自發參與、多少是動員，評估未來總統是不是要多來幾次、當地的立委跟議員是不是要更積極與基層建立關係等等，進而防守或攻擊。