開箱網軍2／選戰快到就上工！揭政黨暗黑網路操作術

比起非選戰期間，在選戰時期，網軍更是無所不在、無孔不入！相關從業人員就向《NOWnews今日新聞》透露了不少選舉期間，各政黨幾乎都會使用的「暗黑戰術」，從衝流量到選民分析、負面行銷等等，就讓我們一一解密。



