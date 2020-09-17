國民黨議員扛豬進議場反美豬　一度杯葛柯文哲施政報告

台北市長柯文哲今天（17日）下午進入議會進行施政報告，而國民黨市議員為了反對含有瘦肉精的美豬進口，也在柯文哲上台報告前，先透過權宜問題杯葛柯文哲上台報告。除了搬了一隻用保麗龍製成的豬隻進議場外，更準備了一份「拒絕萊豬進口」的承諾書，希望柯文哲能夠簽名。而柯文哲也當場勾選，並修改藍營議員在承諾書上邏輯不通的內容。



