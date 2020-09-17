國民黨議員扛豬進議場反美豬　一度杯葛柯文哲施政報告

台北市長柯文哲今天（17日）下午進入議會進行施政報告，而國民黨市議員為了反對含有瘦肉精的美豬進口，也在柯文哲上台報告前，先透過權宜問題杯葛柯文哲上台報告。除了搬了一隻用保麗龍製成的豬隻進議場外，更準備了一份「拒絕萊豬進口」的承諾書，希望柯文哲能夠簽名。而柯文哲也當場勾選，並修改藍營議員在承諾書上邏輯不通的內容。
國民黨議會黨團議員們，在柯文哲施政報告這一天，聚焦美豬議題，更準備多隻小粉紅豬、一隻巨大粉紅豬及標語等不少道具，要求柯文哲明確對反美豬表態，並要求簽署捍衛食安、拒絕「萊豬」（含有萊克多巴胺的美豬）聲明。柯文哲雖然有對聲明打勾，但並未明確簽署，並對於聲明第一條「全力支持零檢出萊豬進入北市」修改後寫下「既然零檢出，就不叫萊豬，邏輯不對需再修改」。
國民黨議員汪志冰強調，明年一月起開放美豬進入台灣，這麼重要、關於民眾健康、食安議題，但非常遺憾，沒看到柯文哲對此有正式態度或看法，只有發表言不及義的類似美豬是窮人在吃的廢話，不要以為躲在副市長黃珊珊後面，就可以不用處理、甩鍋的態度。國民黨議員王欣儀也砲轟，柯文哲送進來的施政報告，針對瘦肉精美豬，書面報告竟然隻字未提，直到今天早上送來的書面報告才算是勉強提到，但全部推得一乾二凈，還稱要函詢中央。
而隨後，國民黨團議員扛著道具一步步逼近柯文哲的座位，高喊「捍衛食安、拒絕萊豬」的口號，要求柯文哲簽署針對萊豬進口承諾書。北市府方面事後也發表聲明，表示柯市長勾選後面三項，唯獨第一點沒有勾選，是因為柯市長仔細閱讀後，發現邏輯有些錯誤。「原文為：『全力拒絕零檢出萊豬進入北市』，既然零檢出，就不能叫萊豬，應該改成【美豬】；既然零檢出，就不需要拒絕，改成〖支持零檢出美豬進入北市〗比較合理。」北市府方面強調，「柯文哲市長並非不願簽署，他也保證會全力嚴格把關食材溯源、維護市民健康」。