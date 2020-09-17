反對瘦肉精美豬來台！國民黨率民眾松機抗議迎國務次卿

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇（Keith Krach)於今（17）日下午搭機訪台，多位藍營市議員、國民黨立委下午在松山機場前拉布條抗議，大喊「歡迎國務次卿來台、不歡迎萊克多巴胺美豬來台！」





萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，引發爭論。

萊克多巴胺會影響老人、小孩跟慢性病人的健康，尤其台灣人有吃豬內臟的習慣，今天是台北市議會開議日，國民黨團已向市長柯文哲表達禁止萊豬進入台北市的立場。

萊克多巴胺

萊克多巴胺進口，遠來是客我們當然歡迎，但是美國衛生部長上次來，我們以為會帶來疫苗，沒想到走後留下美豬進口。

藍營抗議團體一度進入機場航廈內向民眾宣導訴求，不過遭到機場保全制止，表明機場大廳內不得從事抗議活動，也有民眾認為不妥，經勸導後回到機場捷運站入口前抗議。