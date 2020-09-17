反對瘦肉精美豬來台！國民黨率民眾松機抗議迎國務次卿

美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇（Keith Krach)於今（17）日下午搭機訪台，多位藍營市議員、國民黨立委下午在松山機場前拉布條抗議，大喊「歡迎國務次卿來台、不歡迎萊克多巴胺美豬來台！」
蔡英文總統上月28日宣佈含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，引發爭論。外交部今日清晨宣佈美國務次卿克拉奇訪台，將於下午5點左右抵達松山機場。下午3點先有藍天行動聯盟等團體前往松山機場捷運站前抗議，反對美國次卿來台推銷美豬、推銷軍火，怒批美國人賣軍火是鼓勵戰爭的行為，「戰爭販子滾回去！」。
下午4點，台北市議員陳重文、應曉薇率民眾在松機舉牌、拉布條抗議，表達反對含瘦肉精美豬進口訴求，獲得立委葉毓蘭、陳玉珍、賴士葆到場聲援。應曉薇表示，國務次卿來台請把台灣人民「要健康、拒萊豬」的聲音帶回去美國。陳重文表示，萊克多巴胺會影響老人、小孩跟慢性病人的健康，尤其台灣人有吃豬內臟的習慣，今天是台北市議會開議日，國民黨團已向市長柯文哲表達禁止萊豬進入台北市的立場。
立委葉毓蘭表示，希望美國朋友來台不是帶來驚奇、不是垃圾，上次美國衛生部長阿薩爾來，大家希望帶來的是疫苗，沒想到帶來的卻是萊克多巴胺，這次國務次卿是通用汽車副總裁出身，不知道他來台會有帶來什麼？我們出來抗議是要表達台灣人民的心聲，給執政黨向美國談判的後盾。
立委陳玉珍表示，今天來機場是向美國次卿表達台灣主流民意，反對萊克多巴胺進口，遠來是客我們當然歡迎，但是美國衛生部長上次來，我們以為會帶來疫苗，沒想到走後留下美豬進口。
藍營抗議團體一度進入機場航廈內向民眾宣導訴求，不過遭到機場保全制止，表明機場大廳內不得從事抗議活動，也有民眾認為不妥，經勸導後回到機場捷運站入口前抗議。