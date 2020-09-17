2024年選總統？柯文哲表態：不只想　我是直接準備

台北市長柯文哲今天（17日）下午，進入台北市議會進行施政報告。國民黨台北市議員李柏毅在答詢時，表示桃園市長鄭文燦及交通部長林佳龍，最近都被問及2024年是否想要選總統？對此柯文哲也大膽表態，表示「我不只是想，我是直接做準備。」這樣的說法也引發現場議員們譁然，不過柯文哲也連忙表示「意思就是說，每天做你該做的事，就是這樣順順地這樣走，順其自然，可以就可以，不行就算了」。
李柏毅在詢答時，表示最近2024選總統的議題，最近又再度浮上檯面。「鄭文燦市長的回應是他有想過，林佳龍的想法是沒有規劃。」李柏毅說，「那請問柯市長，你有沒有想過，要選2024的總統？」柯文哲也大方坦承，「我不只是想，我是直接準備。」對於這樣的回答，李柏毅以及其他藍營市議員似乎相當驚訝，李柏毅更直言「市長你的回答超出我的預期」。
柯文哲也表示，對他來說當市長是意外，每天就做好該做的事情。「我跟你講喔，生老病死悲歡離合太多了，所以特別是我們台灣這幾次選舉，那種鐘擺效應，連我自己看了都會害怕。」柯文哲說，「所以意思就是說，每天做你該做的事，就是這樣順順地這樣走，順其自然，可以就可以，不行就算了，何必那麼在意？」。
而對於選總統一事，柯文哲也直言若是自己要選總統，「2020選上的機會比2024高很多」，但對國家有好處才做。「我們做，對國家有好處才做，像去年每個人都說我會選，我還是沒有選，為什麼？」柯文哲說，「我要去選的話我跟你講，北流北藝大巨蛋全部完蛋，我當時就不敢走啊」。