2024年選總統？柯文哲表態：不只想　我是直接準備

台北市長柯文哲今天（17日）下午，進入台北市議會進行施政報告。國民黨台北市議員李柏毅在答詢時，表示桃園市長鄭文燦及交通部長林佳龍，最近都被問及2024年是否想要選總統？對此柯文哲也大膽表態，表示「我不只是想，我是直接做準備。」這樣的說法也引發現場議員們譁然，不過柯文哲也連忙表示「意思就是說，每天做你該做的事，就是這樣順順地這樣走，順其自然，可以就可以，不行就算了」。



