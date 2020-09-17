才嗆不敢對質　楊蕙如約戰柯文哲又改口：這種人何必理她

台北市長柯文哲今天（17日）下午，進入台北市議會進行施政報告。而在詢答時，國民黨台北市議員吳世正，以卡神楊蕙如的臉書，詢問柯文哲當初嗆楊蕙如不敢出來對質，結果遭楊蕙如反嗆「下禮拜約個時間，看要對質或是辯論，要在市政府中庭還是電視台都可以。」不過柯文哲面對詢問時，則一改過去「不敢出來對質」的說法，反稱「這種人何必理她？」不願正面回應是否願意跟楊蕙如對質。



