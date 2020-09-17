才嗆不敢對質　楊蕙如約戰柯文哲又改口：這種人何必理她

台北市長柯文哲今天（17日）下午，進入台北市議會進行施政報告。而在詢答時，國民黨台北市議員吳世正，以卡神楊蕙如的臉書，詢問柯文哲當初嗆楊蕙如不敢出來對質，結果遭楊蕙如反嗆「下禮拜約個時間，看要對質或是辯論，要在市政府中庭還是電視台都可以。」不過柯文哲面對詢問時，則一改過去「不敢出來對質」的說法，反稱「這種人何必理她？」不願正面回應是否願意跟楊蕙如對質。
柯文哲競選團隊成員、北農董事長機要秘書董德堉，在九月初已經向北農請職。由於董德堉在北農任職期間，遭到台北市議員踢爆，利用公出時間打著民眾黨組織部召集人的名義，經營黨內基層事務，柯文哲則因此另訂定「董德堉條款」，要求未來北農員工公出時，都要詳述時間與原因，且須經主管同意。據傳董德堉對於柯文哲甩鍋切割的心態相當不能接受，不只辭去北農職務，更退出所有民眾黨內部群組，決心與柯文哲斷絕。
而被董德堉引薦，在2014年選戰期間，為了柯文哲舉辦活動花了800萬，因而被柯文哲稱為「政治蟑螂」的卡神楊蕙如，也在董德堉離職後在臉書上PO文，表示當初根本沒有開價800萬，且加碼爆料柯團隊扣留了價值100多萬的紀念品沒付錢。不過柯文哲也對此回應，強調當初錢的事他並未經手，更反酸楊蕙如不敢出來對質。
而面對柯文哲「不敢對質」的說法，楊蕙如15日晚間則在臉書上PO文，表示自己下週都在台北，「柯文哲如果不是臭俗辣，看是約台北市政府中庭廣場開直播辯論也好，對質也好，時間你開出來我都等你！不然那一間新聞台或是那個政論節目，拉個棚錄影Live都可以，快點！」楊蕙如說，「笑你不敢，現在沒選舉了不怕你藉機蹭票，下週趕快約一約，要討論你當年欠款賴帳的事？還是要討論你委託我網軍的事或是你的網軍系統？還是要討論你這幾年來逼走的人說過的謊？我都奉陪！」。
而國民黨台北市議員吳世正，則在柯文哲施政報告後，以此事做為質詢主題。詢問柯文哲是否會接受楊蕙如對質的要求？對此柯文哲則一改兩天前回應「楊蕙如不敢對質」的說法，改口表示「這種人何必理她？」柯文哲強調，網軍的事，當年做什麼、幹什麼事，「那叫她去找林錦昌去找張益贍，我通通不曉得。」柯文哲說，「這種人我在2014年選舉的時候，我看到她的報價單，就知道我們不要跟這種人來往，所以2014年選後，我們團隊的人都知道，我們不要跟這個人來往」。