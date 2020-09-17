41年來美國務院最高層級！克拉奇訪台　外交部：意義重大

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）今（17）日下午抵達台灣，外交部發言人歐江安對此表示，美方首度派遣國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇率團前來台灣參加李故前總統的追思禮拜，也創下自1979年以來，訪台層級最高的國務院官員，意義重大。
歐江安指出，我國在8月初就已提出希望美方考慮派遣現任政府高層官員參加台灣首位民選總統李登輝的追思禮拜，而美方為對李故前總統在台灣民主歷程扮演的重要角色表示尊崇，決定首度派遣國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇率團前來台灣。
此次美方團員包括：國務院柯拉奇次卿、國務院民主、人權暨勞工事務局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Staff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）及前國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randy Schriver）。
歐江安說，克拉奇次卿訪團訪台期間，將接受蔡英文總統款宴、拜會行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮等我國政府高層官員。同時也將針對台美經濟、產業供應鏈安全、民主及印太區域議題等，與相關部會官員交換意見。
至於日前於8月31日美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）宣布台美將成立新的經濟對話機制後，台美雙方一直在持續積極進行相關籌備工作。我方也將藉本次訪團來台參加追思禮拜的機會，與克拉奇次卿交換意見，並將繼續與美方協調舉行相關對話的形式與日期。