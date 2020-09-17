41年來美國務院最高層級！克拉奇訪台　外交部：意義重大

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）今（17）日下午抵達台灣，外交部發言人歐江安對此表示，美方首度派遣國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇率團前來台灣參加李故前總統的追思禮拜，也創下自1979年以來，訪台層級最高的國務院官員，意義重大。



