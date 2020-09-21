開箱網軍4／民進黨網路社群中心主任：我才沒錢給1450！

「在如今的演算法之下，人海戰術的效果跟意義都已經不大，況且我們部門真的沒有這種預算，我才沒錢給1450！」民進黨網路社群中心主任范綱皓笑著回應《NOWnews今日新聞》的記者對與民進黨「網軍」及「1450」的提問。





▲新上任的民進黨網路社群中心主任范綱皓（唐鳳後方粉色襪子男），在PTT上被封為「1450新頭頭」。