開箱網軍4／民進黨網路社群中心主任：我才沒錢給1450！

「在如今的演算法之下，人海戰術的效果跟意義都已經不大，況且我們部門真的沒有這種預算，我才沒錢給1450！」民進黨網路社群中心主任范綱皓笑著回應《NOWnews今日新聞》的記者對與民進黨「網軍」及「1450」的提問。
戰勝在野黨的「秘密武器」
范綱皓解釋，在現今社群的演算法下，大多數的使用者都只能看到「同溫層」的留言，很少人會把所有的留言都點開來看，在這樣的情況下，人海戰術就沒有意義；過去的人海戰術，主要是想透過留言帶風向的方式去洗中間選民的想法，「但在我們搭配民調研究過後證明，中間選民並不會因為這些操作，而特別被哪一方影響」，甚至有些社群已經被「買」到在民意分析上不具參考價值。
有不少民進黨支持者曾對黨公職表示：「從2018年到2019年最大的改變，是民進黨對議題回應的速度變快，且更加精準！」范綱皓認為，民進黨在社群之所以能做得成功，除了一些無法對外公開的技術運用外，很重要的一個部分是民進黨的網路社群部門很擅長抓議題。
范綱皓指出，常有政治人物會將社群「外包」給公關公司，但民進黨的小編們跟外面公關公司最不一樣的地方，是因為這些小編都是政治幕僚出身，又懂社群操作，所以敏感度會比外面的公關公司更高、議題抓得更準確，也可以很快地知道支持者喜歡什麼樣的「口味」。
抓到議題就等於抓到民意、抓到網路上民眾對事件的看法，自然就不需要像其他人一樣花錢在人海戰術上。范綱皓直言：「一來我覺得花錢沒用，二來是如果需要花錢才會帶風向的話，那根本就是本末倒置、搞錯事情的重點，然後為了要扭曲風向花錢，可是花了錢已經沒有效果啦！那花這個錢要幹嘛？為什麼不好好檢討真正事情的本質是什麼？人民真正在意的東西是什麼？」
在PTT上被封為「1450新頭頭」的范綱皓說，雖然被指稱網軍頭頭，但他並沒有生氣，因為這不是事實，被指花錢帶風向，他只是覺得莫名其妙，「我們部門絕對沒有這個預算請網軍帶風向，有的預算頂多是，一些技術的費用，比如說後台經營的費用、數據分析的費用等等。真正的資產是那些陪總統打過大選的年輕幕僚們的經驗。」
社群只是工具 更重要的是「核心價值」
范綱皓強調，做社群還是要回到兩個重點，第一是「社群上面都是哪些人在看？」，第二是「黨的核心價值是什麼？」民進黨並沒有因為「要做社群」就脫離民進黨的核心價值，因為技術到最後大家都會、差異不大。
針對年輕人在意的關鍵議題，若一個黨連自己的立場都說不清楚，那充其量也不過就是圖卡變漂亮而已，但圖卡是技術層面的事，核心價值說不清楚，就還是不會受到歡迎。
社群在這個年代，是一個工具，但不是目的，如果把社群當成目的而非工具、以為社群玩得很好、技術得很厲害，就可以贏得大家的信任，會失去經營社群的方向；簡單來說，以前是發傳單、做實體文宣，現在只是把型態變成發圖卡、拍影片，只是把宣傳的東西搬到社群上面，但是這不改做政治的本質，就是要把黨的價值說清楚。
就像蔡英文即便跟網紅合作，也還是在做她總統做的事、保持她總統的身份，並不是做一些很突兀的事來譁眾取寵、爭取流量，為了與網紅合作而合作，而是把蔡英文平常在做的事透過社群、網紅傳遞給民眾。
蔡英文「擴大同溫層」的過程
一名民進黨黨政人士在長期觀察政黨、政治人物在社群經營的情況後認為，蔡英文之所以能夠獲得選民支持，是因為蔡英文不斷透過網路社群，去接觸她原本不會接觸的人，不斷擴大她的同溫層。最明顯的反例就是韓國瑜。
韓國瑜雖然有很多韓粉，可是韓粉在民眾心中的印象就是罵人、不斷出征，到最後演變為「一直在向內凝聚韓國瑜的粉絲」所以韓粉對韓國瑜的忠誠度非常高，直到現在都是，但越是內聚，中間選民就越無法加入他們的世界。
但蔡英文則是透過社群一直在向外擴張她的受眾、一直在跟不同領域的人互動、對話，至於有沒有效？其實結果已反映在選票上。