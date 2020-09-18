開放瘦肉精美豬進口　蘇貞昌：讓台灣走進國際舞台的決定

總統蔡英文宣布美豬即將進口，今(18)日，行政院長蘇貞昌率領部會官員赴立法院進行專案報告。蘇貞昌指出，美豬議題，陳水扁、馬英九兩位前總統都承諾會解決，受限當時的條件，都只能處理部分問題，但經過這段時間，時空背景改變，各項客觀條件也不同，2013年台灣開放含瘦肉精的美牛進口，至今8年沒有發生食安問題，政府在2019年也做過評估，顯示萊克多巴胺殘存量只要在風險範圍內，不會影響健康。
蘇貞昌表示，台灣開放進口豬肉30年，目前國內豬肉市場，國產豬市占率超過9成，進口豬只佔9%，美豬占比更只有1%，顯見台灣豬相當有競爭力。
「台灣正值要在世界立足的時刻，這是一個讓台灣走出去的決定。」蘇貞昌表示台灣相當仰賴出口，每年出口總值超過10兆台幣，占生產總值一半以上，若台灣的商品想在國際間自由流動、消除關稅障礙，必然也要適度開放國內市場，「我們一方面殷切期盼加入區域經濟組織，讓商品出口免關稅，一方面又不基於平等互惠原則，開放大家均已接受的外國商品，這樣台灣如何在國際舞台上為人接受？」
蘇貞昌承諾，政府會重視食安，明年一月起，各通路、販售業者都要全面落實豬肉產地標示，無論零售市場、夜市、商圈、餐廳，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯，都要清楚標示原料產地。教育部也行文給各級學校供膳業者使用國內產品，未來就國中小營養午餐會要求業者登錄食材來源，並加強稽查。
蘇貞昌最後說道「過去一年多來，行政團隊嚴格把關，守住非洲豬瘟、成功脫離口蹄疫疫區、武漢肺炎防疫有成，證明政府以國人健康為第一優先。」、「未來行政團隊同樣會做好最萬全的準備，繼續守護國人食安、顧好國內產業、打開經貿大門，讓台灣自信走向世界，成為讓國人驕傲、世界尊敬的國家」。
在蘇貞昌上台之前，國民黨團抬著美豬，在議場抗議民進黨拿人民的健康去交換政治利益，以及無視國會、人民。但國民黨並沒有更進一步的行動，讓蘇順利上台報告、備質詢。