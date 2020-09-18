開放瘦肉精美豬進口　蘇貞昌：讓台灣走進國際舞台的決定

總統蔡英文宣布美豬即將進口，今(18)日，行政院長蘇貞昌率領部會官員赴立法院進行專案報告。蘇貞昌指出，美豬議題，陳水扁、馬英九兩位前總統都承諾會解決，受限當時的條件，都只能處理部分問題，但經過這段時間，時空背景改變，各項客觀條件也不同，2013年台灣開放含瘦肉精的美牛進口，至今8年沒有發生食安問題，政府在2019年也做過評估，顯示萊克多巴胺殘存量只要在風險範圍內，不會影響健康。



