蘇貞昌：若無中國政治干擾　台灣對世界可有更多貢獻

美國國務院次卿凱斯‧克拉奇（ Keith Krach）訪台，台美關係升溫，台灣的國際空間也持續擴展。行政院長蘇貞昌今（18）日上午在立法院議場外受訪時說，如果不要因為中國政治因素的干擾，台灣可以有更多貢獻，「我們也努力這樣做」。



