蘇貞昌：若無中國政治干擾　台灣對世界可有更多貢獻

美國國務院次卿凱斯‧克拉奇（ Keith Krach）訪台，台美關係升溫，台灣的國際空間也持續擴展。行政院長蘇貞昌今（18）日上午在立法院議場外受訪時說，如果不要因為中國政治因素的干擾，台灣可以有更多貢獻，「我們也努力這樣做」。
蘇貞昌指出，台灣是世界上很重要一個成員，也一直做自由世界很好的典範，且也是世界大家庭中很負責任的一員。如果能讓台灣擴大國際空間，多所參與，相信對世界的方方面面都會有很大益處，例如台灣防疫有成，口罩幫助了很多國家，如果以台灣防疫經驗提供給世界參考，一定會有幫助。
蘇貞昌說，以台灣在世界上的經貿實力，如果讓台灣有很大空間的參與世界各個貿易組織活動，不要政治干預，一定會很好。台灣有很好的經驗跟成就，可以跟世界分享，我們也樂意負擔國際責任。如果不要因為中國政治因素的干擾，台灣可以有更多貢獻，我們也努力這樣做。
蘇貞昌結束今天的立法院行程之後，可望接見克拉奇一行人，就經貿議題進行會談。蘇貞昌指出，在蔡英文總統領導下，台美關係一直大力改善、有突破，美國國務院次卿昨天到達台灣，這是暨美國衛生部長來台後，美國國務院最高層級的官員40幾年來第一次到台灣來，這是很難得，政府也會藉這個機會，就雙邊互惠、共同關切的問題交換意見。
蘇貞昌說，看到台美關係一再有突破，美國一再於各方面大力挺台，且各方面領域，衛生部長、國務院最高層級官員來台，這都是突破，「都很樂意看到，也很歡迎」。