海巡署長陳國恩突請辭　陳玉珍：說實話背黑鍋下台

海巡署日前才剛和高雄市刑大、屏東地檢署聯手破獲全台最大的毒梟黃大彰案，不過昨（17）日卻傳出海巡署長陳國恩因個人生涯規劃請辭，令警界感到意外。藍委認為，陳國恩是因為東沙島登島申請事件說實話，背黑鍋而請辭走人。
國民黨立委陳玉珍今(18)日受訪表示，民進黨政府不允許說真話的官員，當初我擔任內政委員召委會排定考察東沙島，但是卻有人出來放話說影響官兵休假，海巡署出來澄清說「沒有影響休假」，這樣打臉國防部，傳出政府高層對此非常不滿，陳國恩是因為說真話背黑鍋下台。
民進黨立委王定宇受訪時，媒體詢問陳國恩請辭傳與陳玉珍有關？王定宇表示，陳國恩突然請辭我很納悶，沒有什麼事導致他該請辭，他說是健康、家庭因素，我都給與尊重。媒體追問是陳玉珍之前去東沙登島申請被阻止，才導致陳國恩請辭？王定宇說，東沙的主責單位是國防部，陳玉珍弄了很多事，但這件事不是她弄的，說海巡署要負責是文不對題。
外傳陳國恩長期與海洋委員會李仲威不合，加上今年7月向行政院長蘇貞昌進行業務報告過程，遭到蘇貞昌訓斥，讓陳國恩十分難堪，因而二度請辭萌生退意。
對於陳國恩請辭一事，海巡署回應表示，陳署長因個人家庭因素申請提早退休，未有至民間公司任職情事。