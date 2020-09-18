海巡署長陳國恩突請辭　陳玉珍：說實話背黑鍋下台

海巡署日前才剛和高雄市刑大、屏東地檢署聯手破獲全台最大的毒梟黃大彰案，不過昨（17）日卻傳出海巡署長陳國恩因個人生涯規劃請辭，令警界感到意外。藍委認為，陳國恩是因為東沙島登島申請事件說實話，背黑鍋而請辭走人。





▲海巡署長陳國恩突請辭，國民黨立委陳玉珍認為是說實話背黑鍋下台。（圖／記者呂炯昌攝.2020.09.18）