「連中國都不吃卻要國人吃！」民眾黨將辦美豬食安座談會

立法院新會期今(18)日正式開議，邀請行政院長蘇貞昌就美豬美牛進口做專案報告，台灣民眾黨團要求蔡政府放寬美豬牛的新政，提出要進行立院實質審查、推動修法等四大訴求，民眾黨更將巡迴全台舉辦進口美豬牛座談會。
民眾黨團由賴香伶總召、張其祿副召、高虹安幹事長以及邱臣遠、蔡壁如委員共同召開記者會，向中央相關部會喊話。民眾黨團批評，蔡英文這次的進口決策程序粗糙，且自相矛盾，不僅繞過國會，想用行政命令直接闖關，農委會立即公告的修正預告竟然只有7日，一般行政命令預告至少為期60日；一下說開放萊豬美牛交換了國際地位、一下又說沒有交換的問題；一方面保證萊克多巴胺（瘦肉精）對人體不至於有明顯危害、一方面又禁止萊豬進入校園的營養午餐。
民眾黨團表示，政府口口聲聲說決定進口是因為採取國際標準，但其實2004年國際食品法典委員會（CODEX）引用的實驗報告，証據力不足，受測者只有6名成年男性。因此2012年投票時，是69：67僅差兩票贊成通過，而且歐盟、俄羅斯和全球160個國家仍不採用CODEX標準，堅持不得使用萊克多巴胺。直到2019年，美國最主要的大型肉品企業考慮出口到中國的需求，皆已棄養萊豬，因為中國禁用萊克多巴胺。
民眾黨團質疑，目前美國境內飼養萊豬的佔比，已降到四成左右，既然如此，又為何台灣要進口萊豬？「連中國政府都不讓他們的民眾食用萊豬，台灣卻要開放進口？」
民眾黨團對萊豬美牛議題提出四大主張：1.沒食安不要萊！基於糧食安全與國民健康，在國內外各項科學証據仍具高度爭議、國內檢測機制未有強化的情況下，政府不應貿然開放進口; 2.沒送審不要萊！要求行政院將各種食安管理納入法規，交由立院審查，反對以一紙行政命令強制執行 ;3沒溝通不要萊！要求進入立院審查期間，舉辦多次公聽會與地方座談會，讓民眾了解，參與討論;高風險不要萊！未雨綢繆，本黨將推動修法，確保高敏感族群與機構（高中以下各級學校、坐月子中心、安養中心等）不得使用萊豬和美牛。
民眾黨指出，將在9月、10月份陸續展開全台各縣市的地方座談會，要向國人解釋與說明，有狂牛症疑慮的美牛和含有萊劑的美豬，在國際與各領域專家眼中的風險問題，讓科學證據來說話。